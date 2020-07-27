BİM 28 Temmuz Salı aktüel kataloğu ile yarın satışta olacak ürünlerin listesi duyuruldu. Birbirinden farklı indirimlerle göze çarpan kataloğda özellikle temizlik ürünlerindeki çeşitlilik dikkat çekiyor. Gün içerisinde marketlere alışveriş yapmaya gidecek olanlar kataloğlardaki fırsatları öğrenip değerlendirmek istiyor. Peki, salı günü BİM'de hangi indirimli ürünler var? İşte BİM 28 Temmuz Salı aktüel kataloğu indirimli ürün fiyat listesi
BİM 28 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU
Bulaşık Makinesi Tableti
• 64 adet
Desto Premium Sıvı Bulaşık Deterjanı
• 650 ml
Uni Baby 56'lı Islak Mendil
• Rafadan Tayfa Serisi
Koroplast 12'li Çift Kilitli Poşet
Işıl Katı Sabun
• Lavanta
• 5x75 g
Parex 4'lü Magic Max Temizlik Bezi
Banat Diş Fırçası
• Nico-Tea tekli
Green World
Yer Yüzey Dezenfektanı
• 400 ml
Deep Fresh
15'li Antibakteriyel Islak Cep Mendili
Naturalove
Mini Boy Tüy Toplayıcı
• 2 yedekli
Space Mask
Yıkanabilir Desenli Kadın-Erkek Maske
• Tekli olarak paketlenmiş şekildedir