700 lira bandına geldi! Gram ve çeyrek altın yükselişini sürdürecek mi? Bu hafta içinde...

ALTININ KİLOGRAMI 427 BİN 467 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 427 bin 467 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 419 bin lira, en yüksek 428 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,26 artışla 427 bin 467 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 258 milyon 24 bin 115,01 lira, işlem miktarı ise 5.439,88 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 327 milyon 978 bin 16,50 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.