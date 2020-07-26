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    • Ekonomi
    • 26.07.2020 Gazete
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    ’un yeni nesil otomobili

    ilk Elektrikli aracının lansmanını 2021 yılının ilk yarısında gerçekleştireceğini açıkladı. SUV sınıfında olup, gelecek odaklı gelişmiş donanımı, ferah iç alanı ve çok yönlü kullanımı ile yeni dizayn felsefesi ile geliştirilecek.

    Ssangyong’un yeni nesil otomobili
    Ssangyong ilk Elektrikli aracının lansmanını 2021 yılının ilk yarısında gerçekleştireceğini açıkladı. SUV sınıfında olup, gelecek odaklı gelişmiş donanımı, ferah iç alanı ve çok yönlü kullanımı ile yeni dizayn felsefesi ile geliştirilecek. E100 proje ismi ile geliştirilen araç, tamamen yeni geliştirilen dizayn, büyüyen iç alan ve yeni gövde tasarımı ile 'un verimlilik ve gelecek üzerine kurulmuş olan yeni dizayn felsefesini yansıtacak. Ayrıca rüzgar ve suya karşı dayanıklılık ile de doğadan güç alan dinamik bir tasarım ortaya çıkıyor.
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