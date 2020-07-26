Ssangyong’un yeni nesil otomobili

Ssangyong ilk Elektrikli SUV aracının lansmanını 2021 yılının ilk yarısında gerçekleştireceğini açıkladı. Yeni Elektrikli Araç C-segmenti SUV sınıfında olup, gelecek odaklı gelişmiş donanımı, ferah iç alanı ve çok yönlü kullanımı ile yeni dizayn felsefesi ile geliştirilecek. E100 proje ismi ile geliştirilen araç, tamamen yeni geliştirilen dizayn, büyüyen iç alan ve yeni gövde tasarımı ile SsangYong'un verimlilik ve gelecek üzerine kurulmuş olan yeni dizayn felsefesini yansıtacak. Ayrıca rüzgar ve suya karşı dayanıklılık ile de doğadan güç alan dinamik bir tasarım ortaya çıkıyor.