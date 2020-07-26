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    • 03.08.2020 10:15
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    Kaymakamlıklardan büyük destek! almak için...

    Devlet, pandemi sürecinde vatandaşlarına destek olmaya devam ediyor. Bu sefer de haziran ayında 500 ve 800 TL ödeme yapılıyor. Çocuk okutan ve çocuğu olmasa bile hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişiler bu yardımdan yararlanabilecek. Ödemeler her ay düzenli olarak yapılacak. Yardım için kaymakamlığa başvurmayı unutmayın!

    Kaymakamlıklardan büyük destek! Kira ve nakit para desteği almak için...

    Kaymakamlık yardımlarından yararlanacak olan ailelerin maddi durumlarının oldukça düşük olması gerekmektedir. Maddi yetersizlikler sonucunda ailesini geçindiremeyen, çocuğunu okutmakta zorlanan ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere kaymakamlıklar tarafından maddi yardımların yanı sıra gıda, giyim, eğitim, sağlık ve yakacak gibi desteklerde verilmektedir.

    KAYMAKAMLIK YARDIMI

    Kaymakamlık yardımlarından yararlanacak olan ailelerin maddi durumlarının oldukça düşük olması gerekmektedir. Maddi yetersizlikler sonucunda ailesini geçindiremeyen, çocuğunu okutmakta zorlanan ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere kaymakamlıklar tarafından maddi yardımların yanı sıra gıda, giyim, eğitim, sağlık ve yakacak gibi desteklerde verilmektedir. Bu yardımlardan yararlanacak olan ailelerin taşınabilir veya taşınamaz mülkünün bulunmaması gerekmektedir.

    KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Gerekli şartları taşıyan kişiler, yapılan yerinde incelemeler sonucunda kira parası alabilmektedir. Başvurular Kaymakamlık ve Valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ' na yapılmaktadır.

    KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI
    Haberler Ekonomi Kaymakamlıklardan büyük destek! Kira ve nakit para desteği almak için...
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