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    • 02.08.2020 13:38
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    Belediye para, gıda ve eğitim yardımı yapıyor! İşte detaylar

    Devlet vatandaşlara çok önemli yardımlar yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda belediye para, gıda ve eğitim yardımı yapıyor! İhtiyaç sayımı vatandaşla bağlı bulundukları belediyelerin erzak yardımı ve maddi desteğinden faydalanabiliyor. Peki, , ?

    Belediye tüm ihtiyaçları karşılıyor! Nakit, gıda, kömür...

    Kadınlara belediyeler ve valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile destek verilmektedir. İhtiyaç sayımı vatandaşla bağlı bulundukları belediyelerin erzak yardımı ve maddi desteğinden faydalanabiliyor. Peki, belediye yardımı nasıl alınır, belediye yardımı başvurusu? Erzak yardımı belediyelerce ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağtılabileceği gibi kupon ya da nakdi yardım şeklinde olabilir.


    Belediyelerin ihtiyaç sahiplerine sunduğu yardımlar şöyle:

    Belediye yardım parası

    Odun ve kömür yardımı

    Gıda ve erzak yardımı

    Muhtaç asker ailesi yardımı

    Belediye yaşlı bakım hizmetleri

    Kırtasiye yardımı

    Öğrencilere okul yardımı

    Belediye bursu

    Giyecek yardımı

    Sosyal yardım kartı

    Şehit ve gazi yakınlarına yardım

    Fakir ailelere kira yardımı

    Sağlık ve ilaç yardımı

    Bebekler için bez ve mama yardımı

    Engelli yardımları

    Belediye yardımı nasıl alınır, belediye yardımı başvurusu?

    Erzak yardımı belediyelerce ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağtılabileceği gibi kupon ya da nakdi yardım şeklinde olabilir.

    Erzak yardımıcı için gerekli belgeler hangileridir?

    Belediyenin erzak yardımından faydalanmak isteyen kişiler belli başlı şartlara uyuyor olması gerekiyor. Erzak yardımından yararlanmak için gerekli belgeler şöyle:

    Nüfus cüdanı fotokopisi

    Dilekçe

    Muhtaçlık belgesi (Muhtarlıktan alabilirsiniz)

    Ayrıca belediyeler farklı belgeler de talep edebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde belediyelerde bilgi almalısınız.
    Haberler Ekonomi Belediye para, gıda ve eğitim yardımı yapıyor! İşte detaylar
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