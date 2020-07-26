Belediye para, gıda ve eğitim yardımı yapıyor! İşte detaylar

Belediye yardımı nasıl alınır, belediye yardımı başvurusu?

Erzak yardımı belediyelerce ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağtılabileceği gibi kupon ya da nakdi yardım şeklinde olabilir.

Erzak yardımıcı için gerekli belgeler hangileridir?

Belediyenin erzak yardımından faydalanmak isteyen kişiler belli başlı şartlara uyuyor olması gerekiyor. Erzak yardımından yararlanmak için gerekli belgeler şöyle:

Nüfus cüdanı fotokopisi

Dilekçe

Muhtaçlık belgesi (Muhtarlıktan alabilirsiniz)

Ayrıca belediyeler farklı belgeler de talep edebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde belediyelerde bilgi almalısınız.