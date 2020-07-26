Belediye para, gıda ve eğitim yardımı yapıyor! İşte detaylar

Kadınlara belediyeler ve valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile destek verilmektedir. İhtiyaç sayımı vatandaşla bağlı bulundukları belediyelerin erzak yardımı ve maddi desteğinden faydalanabiliyor. Peki, belediye yardımı nasıl alınır, belediye yardımı başvurusu? Erzak yardımı belediyelerce ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağtılabileceği gibi kupon ya da nakdi yardım şeklinde olabilir.
Belediyelerin ihtiyaç sahiplerine sunduğu yardımlar şöyle:
Belediye yardım parası
Odun ve kömür yardımı
Gıda ve erzak yardımı
Muhtaç asker ailesi yardımı
Belediye yaşlı bakım hizmetleri
Kırtasiye yardımı
Öğrencilere okul yardımı
Belediye bursu
Giyecek yardımı
Sosyal yardım kartı
Şehit ve gazi yakınlarına yardım
Fakir ailelere kira yardımı
Sağlık ve ilaç yardımı
Bebekler için bez ve mama yardımı
Engelli yardımları
Belediye yardımı nasıl alınır, belediye yardımı başvurusu?
Erzak yardımı belediyelerce ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağtılabileceği gibi kupon ya da nakdi yardım şeklinde olabilir.
Erzak yardımıcı için gerekli belgeler hangileridir?
Belediyenin erzak yardımından faydalanmak isteyen kişiler belli başlı şartlara uyuyor olması gerekiyor. Erzak yardımından yararlanmak için gerekli belgeler şöyle:
Nüfus cüdanı fotokopisi
Dilekçe
Muhtaçlık belgesi (Muhtarlıktan alabilirsiniz)
Ayrıca belediyeler farklı belgeler de talep edebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde belediyelerde bilgi almalısınız.