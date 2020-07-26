Rapor parası, geçici iş göremezlik, sigortalı bir çalışanın, hastalık, iş kazası, doğum gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları veya hekim raporlarında yazan istirahat süresince geçici bir süre iş yapamamasıdır.
Rapor parasının alınabilmesi için çalışanların resmi bir başvuruda bulunmasına gerek yoktur. Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan raporun işverene verilmesiyle süreç başlatılır. İşveren çalışanın raporunu 5 iş günü içerisinde e-rapor sistemine yükler. Rapor parası bazı şartlara uygunluk sağlandığında verilmektedir. SGK güvencesinde çalışanların en çok merak ettikleri sorulardan bir tanesi rapor parasının ne zaman yatırılacağıdır. İşte rapor parasının ödeneceği tarih ve detayları...
SGK RAPOR PARASI NE ZAMAN ÖDENİR?
Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilmektedir.
RAPOR PARASI NASIL SORGULANIR?
Rapor parası ödemesi ALO 170 ve e-Devlet'in "4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme" sayfası üzerinden sorgulanabilir.
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Örneğin; asgari ücretle 12 günlük ayakta tedavi raporu alan bir çalışan 409.5 TL rapor parası ödemesi alabilir.
3 aylık maaş toplamını bulmak için brüt asgari ücret üzerinden hesaplama yapılır. (2.9433=8.829 TL)
Günlük maaş miktarını bulmak için; 8.829/90=98.1 TL
Ayakta tedaviler günlük kazancın yarısı oluğu için; 98.1/2=49.05 TL
12 günlük rapor aldığı için 3. gününden itibaren ödeme yapılır. (49.0510=409.5 TL)
RAPOR PARASI ALMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR
- 4A ve 4B çalışanı olunması ve uygun bir rapor alınmış olması gerekmektedir.
- İşçinin aldığı raporu işverenine teslim etmesi ve işverenin raporu e-rapor sistemine girmesi gerekmektedir.
- 4B kapsamında çalışan sigortalılar yalnızca yatarak tedavi için rapor parası alabilmektedirler.
- 4B kapsamında çalışan sigortalıların rapor parası alabilmesi için hiçbir prim borcunun bulunmaması gerekmektedir.
- 4A kapsamında çalışan sigortalılar hem yatarak hem de ayakta tedavi için rapor parası alabilmektedir.
- 4A kapsamında çalışan sigortalıların rapor parası alabilmesi için rapor tarihinden önceki bir yıl içerisinde en az 90 gün prim ödemesi yapılmış olması gerekmektedir.
- 4A kapsamında çalışan sigortalılar iş kazası sebebiyle rapor almış ise 90 günlük prim şartı aranmamaktadır.
- Rapor parası alınabilmesi için raporun iki günden fazla alınmış olması gerekmektedir. İki günlük raporlar için rapor parası alınması mümkün değildir.
- Rapor parası almak için raporunda bazı şartlara uygunluk sağlaması gerekmektedir. Raporda olması gereken şartlar şu şekildedir;
- 10 güne kadar olan raporlarda raporun tek bir hekim tarafından verilme şartı aranmaktadır.
- Rapor 10 günden fazla alınmış ise ya da raporun tekrarlanması gerekiyorsa, raporun yine aynı hekim tarafından verilmiş olması gerekmektedir.
- Bir sene içerisinde 40 günden fazla rapor alınmış ise bu raporun sağlık heyeti tarafından verilmesi gerekmektedir.
RAPOR PARASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Öncelikle işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK etkilileri raporu inceler ve onay verir. Onaylandıktan sonra ise PTT'ye ödeme talimatı gönderirler. İşçiye SMS gönderilir. Tüm bu aşamaların sonunda işçi PTT'ye giderek rapor parasını alır.
RAPOR PARASI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
2020 yılında rapor parası hesaplama, çalışanın aldığı brüt ücrete göre değişiklik göstermektedir. Hesaplamalarda çalışanın son 3 ayda aldığı brüt ücret baz alınmaktadır. Hesaplamalarda dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri gün sayısıdır. Gün sayısı her zaman iki gün eksik sayılmaktadır. Yani rapor 10 günlük ise 8 günlük rapor parası ödemesi alınabilmektedir.
Hesaplama işleminde çalışanın son 3 aylık brüt ücret toplamı üzerinden günlük brüt ücreti hesaplanır. Yatarak tedavilerde çalışanın aldığı günlük brüt ücretin yarısı kadar, ayakta tedavilerde çalışanın aldığı günlük brüt ücretin 3'te ikisi kadar rapor parası alınabilmektedir. Her yıl asgari ücret üzerinden rapor parası için taban ve tavan ücretler hesaplanmaktadır.
4A VE 4B İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
İş göremezlik sorgulama işlemini e devlet sisteminden öğrenmek için öncelikle yapmanız gereken size en yakın bir PTT şubesinden e-Devlet şifresi almaktır. PTT şubesine gittiğinizde üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek alabilirsiniz.
Şifrenizi PTT şubelerinden 2 TL karşılığında edinebilirsiniz. daha sonra E-Devlet 4A/4B iş göremezlik ödemesi görme işlemi için yapmanız gereken; (https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme) linkine tıklayarak T.C. numaranız ve E devlet şifresi ile kimlik doğrulama işleminizi yaparak, e-Devlet sisteminde Sosyal Güvenlik Kurumu/Ortak Hizmetler/4a-4b işgöremezlik ödemesi sorgulama menüsünden ödeme sorgulamasını kolayca yapabilirsiniz.