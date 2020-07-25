Keçiboynuzu kazandırıyor

Erdemli Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, keçiboynuzunun, bakımının kolay ve getirisinin yüksek olması nedeniyle üreticilerin ilgisini çektiğini belirterek, taşlık arazilerde, suya ihtiyaç duyulmadan üretim yapılabildiğini anlattı. Temmuz'da yetişen ürünlerin bozulmadan Eylül'e kadar hasat edilebildiğini vurgulayan Yıldız, "İlaç, sulama ve gübreleme maliyeti düşük. Pazar ve satış sorunu da yok. Limondan sonra en çok gelir getiren ürün olarak düşünülebilir" dedi. Keçiboynuzu üreticilerinden 60 yaşındaki Mehmet Türker de "Bitki, dikiminden bir yıl sonra aşılanıyor ve ürün alınabiliyor. Kilogramı 10 ile 15 lira arasında satılıyor. Hem verimden hem gelirden memnunum. 200 dekar arazi satın aldım, orada da keçiboynuzu üretmeye devam edeceğim" ifadesini kullandı.