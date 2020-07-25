Engelli ve evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Engelli ve evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Engelli ve evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Engelli ve evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Ağustos ayına ait engelli ve evde bakım maaşlarının yatırılma tarihinin Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle, bu maaşı alan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamayla beklenen sorunun yanıtını verdi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin bayramdan önce yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5'i ila 9'u arasında ödendiğini hatırlatarak, bu yıl Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz-3 Ağustos'a denk gelmesi nedeniyle evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini ifade etti.