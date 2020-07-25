Cumartesi günü dolar ve euro döviz kurlarındaki son verileri takip etmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 6,8430 liradan, avro 7,9430 liradan güne başladı. Dün serbest piyasada günün ilk saatlerinde 7,9410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,9430 lira olarak belirlendi. Perşembe günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8480 lira, avronun satış fiyatı ise 7,9320 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 25 Temmuz dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?