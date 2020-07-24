2. FAZLA KART KULLANMAYIN

Çok fazla kredi kartı kullandığınız zaman bunları takip etmekte zorlanabilirsiniz. Bu yüzden bir iki kredi kartına sahip olmak daha avantajlıdır. Hem son ödeme tarihlerini daha iyi kontrol edersiniz hem de borcunuzu daha iyi bilebilirsiniz.