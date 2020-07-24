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    • Ekonomi
    • 24.07.2020 18:02
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    • 24.07.2020 18:02
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    Bugün duyuruldu! Rus şirketlerin 'ye yönelik tatil paketleri satışa çıktı!

    Rus Tur Operatörleri Birliği (), ile arasındaki uçuşların tekrar başlamasına yönelik kararın ardından, tur operatörlerinin Türkiye’ye yönelik tatil paketi satışlarına başladıklarını duyurdu.

    Bugün duyuruldu! Satışa başlandı!

    'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'da durdurulan uçuşların, 1 Ağustos'ta dört aylık aranın ardından ile tekrar başlatılacağına işaret edildi.

    Kararın ardından Rus tur şirketlerinin de Türkiye'ye yönelik tur satışlarına başladığı bilgisine yer verilen açıklamada, "1 Ağustos'tan itibaren bağlantılı turların satışları başlatılırken, 10 Ağustos'tan itibaren doğrudan uçuşlarıyla tur satışları yapılıyor." denildi.

    Açıklamada, tur fiyatlarının da "cazip seviyelerde" olduğuna işaret edildi.

    Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, bugün yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını belirterek, "Rusya'dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve 'ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve 'a yapılmaya başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

    Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

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