23 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar kısa sürede yoğun ilgi gördü. Stoklarla sınırlı ürünler dün sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü. Firma Türkiye'nin 81 ilinde ve hemen hemen her mahallesinde bulunan şubelerinde satışa sunulan ürünleri duyurdu. Kataloğda fiyatlarıyla dikkat çeken ürünler arasında Xiaomi Redmi 7A 32 GB akıllı telefon ve Piranha 9919 akıllı saat dikkat çekiyor. İşte A101'de haftanın fırsatları ve o ürünlerin fiyat listesi

A101 23 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Xiaomi Redmi 7A 32 GB