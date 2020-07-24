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    • Ekonomi
    • 24.07.2020 18:13
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    • 24.07.2020 18:13
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    23 Temmuz aktüel ürünler kataloğu! A101'de Xiaomi Redmi 7A 32 GB telefon sürprizi dikkat çekiyor

    23 Temmuz aktüel ürünler kataloğu dün birbirinden uygun indirim ve fırsatlarla satışa geldi. A101'de bu hafta teknoloji ürünleri ön plana çıkarken özellikle TOSHIBA 65" Ultra HD Smart LED TV, Xiaomi Redmi 7A 32 GB akıllı telefon, Philips kulak içi kulaklık, Philips 10.000 mAh Powerbank ve Piranha 9919 akıllı saat fiyatlarıyla ön planda yer aldı. Ürünlerdeki indirimleri merak edenler 23 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu hakkında araştırma yapıyor.

    23 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda fırsatlar!

    23 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar kısa sürede yoğun ilgi gördü. Stoklarla sınırlı ürünler dün sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü. Firma Türkiye'nin 81 ilinde ve hemen hemen her mahallesinde bulunan şubelerinde satışa sunulan ürünleri duyurdu. Kataloğda fiyatlarıyla dikkat çeken ürünler arasında Xiaomi Redmi 7A 32 GB akıllı telefon ve Piranha 9919 akıllı saat dikkat çekiyor. İşte A101'de haftanın fırsatları ve o ürünlerin fiyat listesi

    A101 23 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Xiaomi Redmi 7A 32 GB

    Kral Motor Çeşitleri

    Kurban Bayramı'na özel ürünler

    Halı ve Giyecek Çeşitleri

    Kurban Bayramı'na özel ürünler

    Derin Dondurucu ve Özel Bakım Ürünleri

    ABS valiz çeşitleri

    Birbirinden farklı mutfak ürünleri

    Aldın Aldın'da özel mutfak ürünleri

    Bebek bezinde büyük fırsat

    Kahvaltı ve mutfağa dair dikkat çeken ürünler
    Haberler Ekonomi 23 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu! A101'de Xiaomi Redmi 7A 32 GB telefon sürprizi dikkat çekiyor
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