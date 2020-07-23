Aslında, Cumhurbaşkanı'nın, kısa çalışma ödeneğini bu yılın sonuna kadar uzatma yetkisi bulunuyor. Meclis'te görüşülen kanun tasarısı yasalaşırsa Cumhurbaşkanı, yılsonuna kadar isterse kısa çalışma ödeneğini sektörel olarak ayrı ayrı uygulattırabilecek, isterse de bugün olduğu gibi tüm çalışanlar için uzatabilecek. Buradan da anlaşılacağı üzere, kısa çalışma ödeneği, 2020 sonuna kadar devam edecek.