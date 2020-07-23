E-ticarette fırsat var

Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK'ın e-ticareti destekleyen çalışmaları olduğunu, bunun yanında konuyla ilgili eğitimlerin de verildiğini anlatan Kopuz, şöyle konuştu:

"Örneğin, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, 'e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız' kampanyasından 135 bin KOBİ'nin yararlandığını ifade etti. Üstelik bu KOBİ'lerden 3 bini ilk defa e-ticaret işlemi gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sitesi üyelik giderlerinin önemli kısmını karşılıyor, web sitesi üyeliği giderlerini destekliyor, gerektiğinde yazılım giderlerine de katkıda bulunuyor. e-ticarette yer almak için en doğru zamandayız. KOBİ'lerimiz bu fırsatları kaçırmamalı."