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    • Ekonomi
    • 23.07.2020 Gazete
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    te fırsat var

    Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı , salgın sürecinin teki fırsatları artırdığını belirterek, “e-ticarette fırsatların yanında destek de var. Özellikle ’lerimiz bunları değerlendirmeli” dedi.

    E-ticarette fırsat var

    Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK'ın i destekleyen çalışmaları olduğunu, bunun yanında konuyla ilgili eğitimlerin de verildiğini anlatan Kopuz, şöyle konuştu:

    "Örneğin, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, 'e-Ticaret Olarak 'lerin Yanındayız' kampanyasından 135 bin KOBİ'nin yararlandığını ifade etti. Üstelik bu KOBİ'lerden 3 bini ilk defa e-ticaret işlemi gerçekleştirdi. , e-ticaret sitesi üyelik giderlerinin önemli kısmını karşılıyor, web sitesi üyeliği giderlerini destekliyor, gerektiğinde yazılım giderlerine de katkıda bulunuyor. e-ticarette yer almak için en doğru zamandayız. KOBİ'lerimiz bu fırsatları kaçırmamalı."

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