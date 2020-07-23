Temmuz sadece memurlar ve emekliler için değil, yaşlılardan engellilere pek çok kesime de zam ayı oldu. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal hizmet modellerindeki ödemelere ilişkin bilgi verdi.
Yaşlı aylıklarının 711,50, yüzde 40-69 arası engelli aylıklarının 567,97, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 851,95 liraya ulaştığı bilgisini paylaşan Selçuk, "2002'de 24 lira olarak ödenen engelli aylıklarını 35 kat artırarak 851 liraya çıkardık" dedi. 18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıkların da 567,97 liraya çıktığını anlatan Selçuk, ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının da bin 562 lira 86 kuruşa yükseldiğini söyledi.
Selçuk, 535 bin 805 engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, "2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık bin 544 lira 61 kuruşa çıkardık" diye konuştu. Selçuk, 144 bin çocuğa ayda 155 milyon lira Sosyal Ekonomik Destek (SED) sağladıklarını belirtti.
Yaşlı aylıklarının 711,50, yüzde 40-69 arası engelli aylıklarının 567,97, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 851,95 liraya ulaştığı bilgisini paylaşan Selçuk, "2002'de 24 lira olarak ödenen engelli aylıklarını 35 kat artırarak 851 liraya çıkardık" dedi. 18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıkların da 567,97 liraya çıktığını anlatan Selçuk, ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının da bin 562 lira 86 kuruşa yükseldiğini söyledi.
Selçuk, 535 bin 805 engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, "2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık bin 544 lira 61 kuruşa çıkardık" diye konuştu. Selçuk, 144 bin çocuğa ayda 155 milyon lira Sosyal Ekonomik Destek (SED) sağladıklarını belirtti.