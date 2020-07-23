Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 1 milyon 500 bini geçerken yeni gelen yatırımcıların büyük çoğunluğunu gençler oluşturuyor. Yeni yatırımcılar finansal okuryazarlık konusunda çok ileri seviyede değillerse yanlış seçimler de yapabiliyorlar.
Para Dergisi'ne görüşlerini açıklayan Noor CM Araştırma Birim Müdürü Tuğba Özay piyasalarda pandemi sonrası fiyatlamaları göz önüne aldığımızda sektörel bazda farklılaşmalar görüldüğünü hatırlatan orta ve uzun vade için portföy oluşturmak isteyenlere şu önerilerde bulundu:
Portföylerde riski dağıtmak önemli. Portföy oluştururken sektörel dağılım yapılmalı. Seçilecek hisselerin aynı sektörden olmaması riskin dağılmasını sağlar.
Portföyün yüzde 20'si sabit getirili menkul değerlere ya da kıymetli madenlere yatırılabilir.
Uzun vadeli portföy oluşturmak isteniyorsa çok iskontolu olması nedeniyle banka hisselerinden ekleme yapılabilir.
Garanti BBVA, Akbank ve Yapı Kredi gibi endeksin gerisinde kalan büyük ölçekli hisseler uzun vadede yatırımcıya yüksek getiri potansiyeli vaat ediyor. Ancak banka ve ulaştırma sektörü hisselerinde hala baskının devam ediyor olması nedeniyle bir süre daha beklemede kalmak daha sağlıklı olabilir.
XUSIN ve XUTEK şirket hisseleri bu dönemde hala getiri potansiyeline sahip olan hisseler olarak ön plana çıkıyor. Bu sektör hisseleri de portföylere dahil edilebilir.
PORTFÖY NASIL OLUŞTURULUR
Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Ali Kerim Akkoyunlu portföy oluşturmak isteyenlere PARA Dergisi'ndeki yazısında şu önerilerde bulunuyor:
Yatırım seviyeleri çıkışlarda değil, düşüşlerde oluşturulması gerekir.
Aşırı alım seviyesine gelmiş isimlerden uzak durulmalıdır.
Döviz borcu olan şirketlere ancak karşılığında döviz geliri varsa yatırım yapılmalıdır.
Temel olarak belirsizlik içeren isimlerden uzak durulmalıdır.
Önümüzdeki ay açıklanacak altı aylık bilanço analizleri dikkatli yapılmalıdır.
Her zaman konservatif bir yatırım stratejisi çizilmelidir.
Değerleme analizi mutlaka yapılmalıdır.