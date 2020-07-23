





Uzun vadeli portföy oluşturmak isteniyorsa çok iskontolu olması nedeniyle banka hisselerinden ekleme yapılabilir.



Garanti BBVA, Akbank ve Yapı Kredi gibi endeksin gerisinde kalan büyük ölçekli hisseler uzun vadede yatırımcıya yüksek getiri potansiyeli vaat ediyor. Ancak banka ve ulaştırma sektörü hisselerinde hala baskının devam ediyor olması nedeniyle bir süre daha beklemede kalmak daha sağlıklı olabilir.