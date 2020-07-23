Uçan villa! Günlük kiralar 6 bin liraya çıktı... | Tatilde kazık yemeyin villa nasıl kiralanır?





'CORONA'KLI TATİL

Pandemi, kiralık yazlık fiyatlarını katladı. Havuzlu ve lüks villada günlük güvenli tatil yapmanın fiyatı, 6 bin liraya kadar çıktı.



Coronavirüs salgını, Bodrum, Kuşadası, Marmaris gibi turistik bölgelerde kiralık yazlıklara ilgiyi artırdı.



Yerli ve yabancı turistler kalabalık otellerden uzak durup, yerine havuzu olan villa tarzı evleri tercih etmeye başladı.



Günübirlik yazlık kiralama yapan şirketlere talep geçen yıla göre ikiye katlandı.



Dubleks havuzlu bir villanın günlük kirası geçen sene 800 ile bin lira arasında iken bu yıl lüks özeliklere göre bin 500 ile 6 bin liraya kadar çıktı.