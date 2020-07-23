Uçan villa! Günlük kiralar 6 bin liraya çıktı... | Tatilde kazık yemeyin villa nasıl kiralanır?

Corona salgını, otelleri boş bıraktı. Parası olan tatilde villada kaldı. Günübirlik kiralar Kuşadası'nda 2 bin 500, Marmaris'te 6 bin liraya fırladı.
Oyuncu Bensu Soral da ailesiyle Dalyan'da villa kiraladı.
'CORONA'KLI TATİL
Pandemi, kiralık yazlık fiyatlarını katladı. Havuzlu ve lüks villada günlük güvenli tatil yapmanın fiyatı, 6 bin liraya kadar çıktı.
Coronavirüs salgını, Bodrum, Kuşadası, Marmaris gibi turistik bölgelerde kiralık yazlıklara ilgiyi artırdı.
Yerli ve yabancı turistler kalabalık otellerden uzak durup, yerine havuzu olan villa tarzı evleri tercih etmeye başladı.
Günübirlik yazlık kiralama yapan şirketlere talep geçen yıla göre ikiye katlandı.
Dubleks havuzlu bir villanın günlük kirası geçen sene 800 ile bin lira arasında iken bu yıl lüks özeliklere göre bin 500 ile 6 bin liraya kadar çıktı.
KİRALARKEN DİKKAT!
Profesyonel firmaları tercih edin. Dezenfekte için 3 gün şartını öğrenin. Emlak sitesinden araştırma yapın. Fotoğraflarla yetinmeyin. Evin içinin videosunu da görün. Paranın tamamını ödemeyin. Mümkünse banka üzerinden yatırın. Güvenliği olup olmadığını sorun. Denize olan mesafesini, merkeze yakınlık ve manzarasını, yüzme havuzu, oda sayısını, içindeki eşyaların konfor ve yeterliliğini, garajı olup olmadığını, bahçe düzeni, mangal vb. özelliklerini öğrenin.
Kuşadası'nda boş yazlık bulmak imkansız hale geldi. Vatandaşlar, otel ve pansiyon yerine villa kiralayıp, ailece tatil yapmayı tercih ediyor.
Hande Soral, İsmail Demirci çifti de Dalyan'da Corona'dan korunarak villada tatil yapıyor.