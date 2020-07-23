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    • Ekonomi
    • 23.07.2020 13:28
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    • 23.07.2020 13:28
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    4 ay sonra yeniden başlıyor! Rus devinden flaş kararı

    'nın en büyük hava yolu firması olan Air, koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte ağustos ayından itibaren 'nin bazı noktalarına uçak seferlerinin başlayacağını duyurdu.

    4 ay sonra yeniden başlıyor! Rus devinden flaş Türkiye kararı

    'nın en büyük hava yolu şirketi , Ağustos ayından itibaren 'ye bazı noktalardan uçak seferlerine başlanacağını açıkladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı birçok ülke gümrükleri kapatarak uçak seferlerini iptal etmişti. Türkiye ile Rusya arasında salgının hafiflemesi nedeniyle turist akışının yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varılması üzerine Rus havayolu şirketi Aeroflot harekete geçti. Aeroflot tarafından yapılan yazılı açıklamada hava yolu şirketinin 1 Ağustos tarihinden itibaren ilk etapta Moskova'dan İstanbul'a günde 2 sefer ve St. Petersburg'tan İstanbul'a günde 1 sefer gerçekleştireceği ve bu seferlerin karşılıklı tarife şeklinde uygulanacağı duyuruldu. Şirket bu kapsamda tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade ederken ayrıca uçaklarda da virüs salgınına karşı önlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu. Korona virüs salgınında Rusya ve Türkiye arasındaki hava taşımacılığı dururken resmi olarak 4 ay sonra seferler tekrar başlamış olacak.

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