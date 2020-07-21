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    • Ekonomi
    • 21.07.2020 12:31
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    • 21.07.2020 12:34
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    duyurdu! Milyonlarca Rus turist Türkiye'ye akın edecek

    Rusya'nın en yüksek tirajlı iş dünyası gazetesi olan Kommersant'ta yer alan habere göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan sınırların açılması durumunda Türkiye'ye yaklaşık 4 milyon turistin gideceği duyuruldu. Rusya'da online rezervasyon yapılan tur şirketlerinin internet sitelerinde en çok aranan ülke Türkiye oldu.

    Rus medyası duyurdu! Milyonlarca Rus turist...

    Rusya'nın en yüksek tirajlı iş dünyası gazetesi Kommersant, Türkiye-Rusya sınırlarının açılması durumunda, Türkiye'ye giden turist sayısının 4 milyonu bulacağını duyurdu.

    4 MİLYONU BULUR
    Rusya medyasından Kommersant, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan uçuşların yeniden başlaması halinde, Rusya'dan Türkiye'ye gidecek turist sayısının 4 milyonu bulabileceğini duyurdu. Kommersant, 2019 yılında bu sayısının 7 milyon olduğunu, geçtiğimiz haftalarda en çok rezervasyon yapılan yerin Türkiye olduğunu kaydetti.

    EN ÇOK ARANAN YER TÜRKİYE
    Rusya'da online rezervasyon yapılan tur şirketlerinin internet sitelerinde de en çok aranan ülkenin Türkiye olduğu bildirildi. Öte yandan gazetedeki haberde, Rus turistlerin Belarus üzerinden Türkiye, Arnavutluk ve Mısır'a tatil yapmaya gittiklerini bildirdi.
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