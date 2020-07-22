TOKİ Bursa Yenişehir İnegöl kura sonuçları isim listesi! TOKİ Bursa Yenişehir İnegöl kura çekiliş sonuçları kuraya başvuranlar tarafından sorgulanıyor. Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine başvurmuştu. Peki, TOKİ Bursa Yenişehir İnegöl kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Projelere göre Yenişehir ilçesinde 200 konut ve İnegöl ilçesinde 800 konut inşa ediliyor.

TOKİ BURSA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

Aşağıdaki bağlantıdan TOKİ Bursa İnegöl ve Yenişehir kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

TOKİ BURSA YENİŞEHİR KURA SONUÇLARI

TOKİ BURSA İNEGÖL KURA SONUÇLARI