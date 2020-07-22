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    • Ekonomi
    • 22.07.2020 11:45
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    • 22.07.2020 11:45
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    Yenişehir İnegöl kura sonuçları isim listesi! İnegöl kura çekiliş sonuçları!

    Yenişehir İnegöl kura sonuçları isim listesi! İnegöl kura sonuçları ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Başkan Erdoğan’ın himayesinde başlatılan TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor. Yüzbinlerce kişinin başvurduğu TOKİ çekilişi aileler tarafından araştırılıyor. Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 200 konut ve İnegöl ilçesinde 800 konut inşa edilecek. İşte, TOKİ Bursa Yenişehir İnegöl kura sonuçları isim listesi!

    TOKİ Bursa Yenişehir İnegöl kura sonuçları isim listesi! TOKİ Bursa Yenişehir İnegöl kura çekiliş sonuçları!

    TOKİ Bursa Yenişehir İnegöl kura sonuçları isim listesi! TOKİ Bursa Yenişehir İnegöl kura çekiliş sonuçları kuraya başvuranlar tarafından sorgulanıyor. Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine başvurmuştu. Peki, TOKİ Bursa Yenişehir İnegöl kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Projelere göre Yenişehir ilçesinde 200 konut ve İnegöl ilçesinde 800 konut inşa ediliyor.

    TOKİ BURSA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

    Aşağıdaki bağlantıdan TOKİ Bursa İnegöl ve Yenişehir kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

    TOKİ BURSA YENİŞEHİR KURA SONUÇLARI

    TOKİ BURSA İNEGÖL KURA SONUÇLARI

    SOSYAL MEDYADAN CANLI

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında iptal etmişti.

    Toki'nin aldığı önlemler kapsamında kura takviminin değiştirilmedi ve kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.

    Ancak çekilişler seyircisiz yapılıyor ve TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.

    TOKİ KURA TARİHLERİ

    22 Temmuz 2020: Ankara-Güdül, Bursa-Yenişehir/İnegöl

    23 Temmuz 2020: Çankırı-Çerkeş, Afyon-Sandıklı/Merkez

    24 Temmuz 2020: Afyon-Merkez Sadıkbey/Evciler, Denizli/Bozkurt İnciler, Kütahya-Merkez
    Haberler Ekonomi TOKİ Bursa Yenişehir İnegöl kura sonuçları isim listesi! TOKİ Bursa Yenişehir İnegöl kura çekiliş sonuçları!
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