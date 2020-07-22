TOKİ Bursa Yenişehir İnegöl kura sonuçları isim listesi! TOKİ Bursa Yenişehir İnegöl kura çekiliş sonuçları kuraya başvuranlar tarafından sorgulanıyor. Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine başvurmuştu. Peki, TOKİ Bursa Yenişehir İnegöl kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Projelere göre Yenişehir ilçesinde 200 konut ve İnegöl ilçesinde 800 konut inşa ediliyor.
TOKİ BURSA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!
Aşağıdaki bağlantıdan TOKİ Bursa İnegöl ve Yenişehir kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
TOKİ BURSA YENİŞEHİR KURA SONUÇLARI
SOSYAL MEDYADAN CANLI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında iptal etmişti.
Toki'nin aldığı önlemler kapsamında kura takviminin değiştirilmedi ve kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.
Ancak çekilişler seyircisiz yapılıyor ve TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.
TOKİ KURA TARİHLERİ
22 Temmuz 2020: Ankara-Güdül, Bursa-Yenişehir/İnegöl
23 Temmuz 2020: Çankırı-Çerkeş, Afyon-Sandıklı/Merkez
24 Temmuz 2020: Afyon-Merkez Sadıkbey/Evciler, Denizli/Bozkurt İnciler, Kütahya-Merkez