KOBİ'lere 1 milyon liralık destek! Bakan Varank duyurdu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "(Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü temel atma töreni) Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisinin temellerini atmak için bir aradayız. 315 milyon liralık yatırımla hayat bulacak bu kampüs, 500 vatandaşımıza daha yeni istihdam imkanı oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Varank "(Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü temel atma töreni) Bugüne kadar hep ithal ettiğimiz poliüretan reaktif hotmelt yapıştırıcı ürünler ve farklı türevleri, ilk defa ülkemizde üretilmeye başlayacak. Böylece ambalaj, otomotiv, mobilya, inşaat, savunma ve havacılık sanayinin önemli bir girdisi yurt içinden temin edilmeye başlayacak. Orta vadede 120 milyon dolarlık bir ithalatın önüne geçilecek." dedi.

Varank, "(TOGG Mühendislik Tasarım ve Üretim Merkezleri temel atma töreni) Sene başından bu yana, dünyada bu alanda herhangi başka bir fabrikanın temeli atılmadı. Biz, salgın koşullarına, küresel bazda yatırımlar kısılmasına rağmen, çığır açıcı bir işi hayata geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Varank, KOSGEB'in, "KOBİGEL programı"yla yeni çağrıya çıkacağını ve işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği vereceğini belirtti.

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