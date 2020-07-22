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    • 22.07.2020 09:27
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    Güdül kura sonuçları sorgula! TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları isim listesi!

    kura sonuçları kuraya başvuran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. TOKİ tarafından başlatılan 100 bin sosyal konut projesinde kura çekilişleri tamamlanıyor. Temmuz ayı itibariyle tüm hak sahipleri belli olacak. 22 Temmuz kura takviminde TOKİ Ankara Güdül kura çekilişi bulunuyor. Ankara’nın Güdül ilçesinde inşa edilecek 200 konut hak sahibini bulacak. İşte isim listesi!

    TOKİ Ankara Güdül kura sonuçları sorgula! TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları isim listesi!

    TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi! TOKİ Ankara Güdül kura sonuçları sorgula! TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. 100 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri belli olmaya devam ediyor. Ankara'nın Güdül ilçesinde inşa edilecek 200 konut hak sahibini bulacak. Kuraya başvuran binlerce kişi TOKİ Ankara Güdül kura sonuçları hakkında sorgulama yapıyor.

    TOKİ ANKARA GÜDÜL KURA ÇEKİLİŞİ

    Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Kura töreni saat 10:00'da başlayacak ve törenin tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklanacak.

    ANKARA GÜDÜL KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SOSYAL MEDYADAN CANLI

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında iptal etmişti.

    Toki'nin aldığı önlemler kapsamında kura takviminin değiştirilmedi ve kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.

    Ancak çekilişler seyircisiz yapılıyor ve TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.

    TOKİ KURA TARİHLERİ

    22 Temmuz 2020: Ankara-Güdül, Bursa-Yenişehir/İnegöl

    23 Temmuz 2020: Çankırı-Çerkeş, Afyon-Sandıklı/Merkez

    24 Temmuz 2020: Afyon-Merkez Sadıkbey/Evciler, Denizli/Bozkurt İnciler, Kütahya-Merkez
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