TOKİ Ankara Güdül kura sonuçları sorgula! TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları isim listesi!

TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi! TOKİ Ankara Güdül kura sonuçları sorgula! TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. 100 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri belli olmaya devam ediyor. Ankara'nın Güdül ilçesinde inşa edilecek 200 konut hak sahibini bulacak. Kuraya başvuran binlerce kişi TOKİ Ankara Güdül kura sonuçları hakkında sorgulama yapıyor.
TOKİ ANKARA GÜDÜL KURA ÇEKİLİŞİ
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Kura töreni saat 10:00'da başlayacak ve törenin tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklanacak.
SOSYAL MEDYADAN CANLI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında iptal etmişti.
Toki'nin aldığı önlemler kapsamında kura takviminin değiştirilmedi ve kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.
Ancak çekilişler seyircisiz yapılıyor ve TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.
TOKİ KURA TARİHLERİ
22 Temmuz 2020: Ankara-Güdül, Bursa-Yenişehir/İnegöl
23 Temmuz 2020: Çankırı-Çerkeş, Afyon-Sandıklı/Merkez
24 Temmuz 2020: Afyon-Merkez Sadıkbey/Evciler, Denizli/Bozkurt İnciler, Kütahya-Merkez