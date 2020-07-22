TOKİ Ankara Güdül kura sonuçları sorgula! TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları isim listesi!

TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi! TOKİ Ankara Güdül kura sonuçları sorgula! TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. 100 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri belli olmaya devam ediyor. Ankara'nın Güdül ilçesinde inşa edilecek 200 konut hak sahibini bulacak. Kuraya başvuran binlerce kişi TOKİ Ankara Güdül kura sonuçları hakkında sorgulama yapıyor.

TOKİ ANKARA GÜDÜL KURA ÇEKİLİŞİ

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Kura töreni saat 10:00'da başlayacak ve törenin tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklanacak.

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