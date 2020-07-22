Türk halkınınbilinçli davranışları ile hanehalkının düşük borçluluk oranınınekonomiyi diğer ülkelerden pozitifyönde ayrıştırdığını belirterek,"Hedefimiz mevcut kazanımlarlabirlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak, güçlü,sağlam bir Türkiye ekonomisioluşturmak" ifadelerini kullandı.

Albayrak, sosyal medyahesabından, Türkiye'de toplamkrediler içinde konut kredilerininpayı, konut kredileriyle hanehalkı yükümlülüklerinin gayrisafiyurt içi hasılaya (GSYH) oranı vebunların diğer ülke ve birliklerlekıyaslanmasının yer aldığı videopaylaştı. Mesajında hane halkınındüşük borçluluk oranına dikkatiçeken Bakan Albayrak, şudeğerlendirmeyi yaptı: "Halkımızınbilinçli davranışları, hane halkınındüşük borçluluk oranı ülkeekonomimizi, diğer ülkelerdenpozitif yönde ayrıştırıyor.Hedefimiz mevcut kazanımlarlabirliktegüçlü, sağlam bir Türkiyeekonomisi oluşturmak."