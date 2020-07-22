Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk halkının bilinçli davranışları ile hane halkının düşük borçluluk oranının ekonomiyi diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırdığını belirterek, "Hedefimiz mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak, güçlü, sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak" ifadelerini kullandı.
Albayrak, sosyal medya hesabından, Türkiye'de toplam krediler içinde konut kredilerinin payı, konut kredileriyle hane halkı yükümlülüklerinin gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ve bunların diğer ülke ve birliklerle kıyaslanmasının yer aldığı video paylaştı. Mesajında hane halkının düşük borçluluk oranına dikkati çeken Bakan Albayrak, şu değerlendirmeyi yaptı: "Halkımızın bilinçli davranışları, hane halkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor. Hedefimiz mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak, güçlü, sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak."
ABD VE AB'Yİ GERİDE BIRAKTIK
Videodaki bilgilere göre; konut kredilerinin GSYH'ye oranında Türkiye, yüzde 5.2'lik performansıyla ABD ve Avrupa Birliği'ni geride bıraktı. Ayrıca, ülkenin hane halkı yükümlülüklerinin GSYH'ye oranında 2019'daki yüzde 16'lık performans, bu oranın yüzde 65 olarak gerçekleştiği Euro Bölgesi ülkelerine göre Türkiye'yi öne çıkardı.
Albayrak, sosyal medya hesabından, Türkiye'de toplam krediler içinde konut kredilerinin payı, konut kredileriyle hane halkı yükümlülüklerinin gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ve bunların diğer ülke ve birliklerle kıyaslanmasının yer aldığı video paylaştı. Mesajında hane halkının düşük borçluluk oranına dikkati çeken Bakan Albayrak, şu değerlendirmeyi yaptı: "Halkımızın bilinçli davranışları, hane halkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor. Hedefimiz mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak, güçlü, sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak."
ABD VE AB'Yİ GERİDE BIRAKTIK
Videodaki bilgilere göre; konut kredilerinin GSYH'ye oranında Türkiye, yüzde 5.2'lik performansıyla ABD ve Avrupa Birliği'ni geride bıraktı. Ayrıca, ülkenin hane halkı yükümlülüklerinin GSYH'ye oranında 2019'daki yüzde 16'lık performans, bu oranın yüzde 65 olarak gerçekleştiği Euro Bölgesi ülkelerine göre Türkiye'yi öne çıkardı.