Dolar ve euro kaç TL oldu sorusunun yanıtı akşam saatlerinde piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Dün doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesinin etkisiyle 16 Haziran'dan bu yana en düşük seviye olan 6,8165'i gören dolar/TL, günü yüzde 0,48 düşüşle 6,8248'den tamamladı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında alış-satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI
New York borsası, güne karışık seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 azalışla 26.825,21 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artarak 3.257,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 yükselişle 10.702,05 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki dalgalı seyirde, ABD ve Çin arasında artan gerilim ile ABD hükümetiyle Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin yapılan anlaşma belirleyici oldu.
Son olarak ABD, başkonsolosluk binası dışında belge imha edildiği ihbarının ardından, Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun kapatılması talimatını verdi. Çin, tahliye kararını "provokasyon" olarak nitelerken, talimatın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.
Öte yandan, ABD hükümeti, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşıdan 1,95 milyar dolar ödenmesi karşılığında 100 milyon doz tedarik edilmesi için anlaştı.
ALTININ KİLOGRAMI 409 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 409 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 407 bin 250 lira, en yüksek 410 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,71 artışla 409 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 120 milyon 231 bin 794,02 lira, işlem miktarı ise 2.786,16 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 162 milyon 586 bin 70,12 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE KARIŞIK BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalarak 375 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 13.166 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 azalışla 6.253 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.482 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 5.92 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 20.770 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1543, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,2707 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek." şeklindeki sözlerinin risk iştahını görece azalttığını belirtti.
Bugün veri takviminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ve ekonomi yönetimlerinin desteklerinin pozitif etkilerine karşın belirsizliklerin sürmesi, pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.
Bu gelişmelerle Asya tarafında karışık bir görünüm izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artarak 3.333,16 puandan kapandı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 azalarak günü 22.751,61 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi yatay seyirle 106,81 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 37.970,50 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 azalışla 25.522,73 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,01 değer kaybıyla 2.228,66 puanda seyrediyor.