Dolar ve euro kaç TL oldu sorusunun yanıtı akşam saatlerinde piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Dün doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesinin etkisiyle 16 Haziran'dan bu yana en düşük seviye olan 6,8165'i gören dolar/TL, günü yüzde 0,48 düşüşle 6,8248'den tamamladı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında alış-satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?