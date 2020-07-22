ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümetin açıkladığı paketlerde asgari ücretliler için kısa çalışma ödeneği yer aldı. Ücretsiz izine çıkarılan ya da salgından dolayı işten çıkarılan asgari ücretli çalışanlara devlet kısa çalışma ödeneği üzerinden maaşın yarısı kadar maaş ödemesi yapacak. Ancak asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilmesi yönünde açıklama gelmemiştir. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.