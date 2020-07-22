Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte çalışanlar "asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı?" sorusunu araştırıyor. Asgari ücret işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve o işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür gibi temel ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek olan ücret olarak tanımlanıyor. Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verileceğine dair bir gelişme yok. Bu konuda yetkililerden yapılmış bir açıklama da henüz mevcut değil. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümetin açıkladığı paketlerde asgari ücretliler için kısa çalışma ödeneği yer aldı. Ücretsiz izine çıkarılan ya da salgından dolayı işten çıkarılan asgari ücretli çalışanlara devlet kısa çalışma ödeneği üzerinden maaşın yarısı kadar maaş ödemesi yapacak. Ancak asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilmesi yönünde açıklama gelmemiştir. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR?
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.
ASGARİ ÜCRET 2020 NET VE BRÜT NE KADAR?
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73
DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34
KESİNTİLER TOPLAMI 618,30
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70
AGİ 2020 NE KADAR?
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:
"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."
Öte yandan, hali hazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.
2020 AGİ TABLOSU
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?
Asgari ücret desteği ilk olarak 2016 yılında yapılan değişiklikle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile yürürlüğe giren ve sonrasında 2017, 2018, 2019 yıllarında çıkarılan kanun maddeleri ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici maddeler ile uygulama devam ettirilmiştir.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANACAK OLAN İŞVERENLER KİMLERDİR?
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?
Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin bir takım şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Fakat işverenlerin yerine getirmesi gereken şartlar işyerinin 01.01.2019 tarihinden önce tescil edilip edilmediğine göre değişmektedir.
VERGİLER İPTAL EDİLECEK, 2020 ASGARİ ÜCRET MAAŞI 154 TL ARTACAK!
Meclise gelmesi beklenen yeni yasal düzenleme ile beraber asgari ücretten kesilen vergilerin iptal edilmesi, bu rakamın da asgari ücretliye ikramiye olarak ödenmesi talep edilmişti. Verilen yasa teklifinin meclis tarafından kabul edilmesi durumunda asgari ücretli çalışan milyonlarca kişi 4 ayda bir 463 TL ikramiye alacak. Yani yıllık toplamda asgari ücret maaşına ek olarak 4 ayda bir ödenecek olan 463 lira ile beraber 1.852 liralık ek ödeme yapılmış olacak.
4 AYDA BİR İKRAMİYE
Asgari Ücretli kendi maaşından kesilen vergi 4 ayda 1 ikramiye olarak hesaplarına yatırılacak. Asgari Ücretlilerden çocuğuna göre aldığı paradan dolayı vergi kesintileri yükseliyor. O kesintiler hiç bir etki etmeden devam ederken ikramiye 463 TL yılda 3 kere hesaplarına yatırılacak.