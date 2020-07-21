Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    fiyatlar cep yaktı!

    , soluğu Ege ve 'de aldı. fiyatlar ise cep yaktı! Dünyaca ünlü tatil beldelerinden , yine şaşırtmadı. İçmeler'deki Halk Plajı'nda şezlong ücreti 10'dan 30 liraya, bir bardak çay 2 liradan 5 liraya çıktı. Otopark için alınan ücret ise 10 liradan 15 liraya fırladı!

    Tatilciler, soluğu Ege ve Akdeniz'de aldı. fiyatlar ise cep yaktı! Dünyaca ünlü tatil beldelerinden , yine şaşırtmadı. İçmeler'deki Halk Plajı'nda şezlong ücreti 10'dan 30 liraya, bir bardak çay 2 liradan 5 liraya çıktı. Otopark için alınan ücret ise 10 liradan 15 liraya fırladı! Vatandaşlar duruma tepki yağdırdı:

    şezlong ücreti mi olur?

    Deniz aynı deniz. Nasıl şezlonga otoparka zam geliyor anlamıyorum.

    Sahiller halka ait. Nasıl para istenir?

    Geçen hafta sonu gittim ve bu fiyatları görünce girmedim.

    Bu fiyatlar yüzünden plaj bomboş.
    Haberler Ekonomi Plajlardaki fiyatlar cep yaktı!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri