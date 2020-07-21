Tatilciler, soluğu Ege ve Akdeniz'de aldı. Plajlardaki fiyatlar ise cep yaktı! Dünyaca ünlü tatil beldelerinden Bodrum, yine şaşırtmadı. İçmeler'deki Halk Plajı'nda şezlong ücreti 10'dan 30 liraya, bir bardak çay 2 liradan 5 liraya çıktı. Otopark için alınan ücret ise 10 liradan 15 liraya fırladı! Vatandaşlar duruma tepki yağdırdı:
Halk plajında şezlong ücreti mi olur?
Deniz aynı deniz. Nasıl şezlonga otoparka zam geliyor anlamıyorum.
Sahiller halka ait. Nasıl para istenir?
Geçen hafta sonu gittim ve bu fiyatları görünce girmedim.
Bu fiyatlar yüzünden plaj bomboş.
Halk plajında şezlong ücreti mi olur?
Deniz aynı deniz. Nasıl şezlonga otoparka zam geliyor anlamıyorum.
Sahiller halka ait. Nasıl para istenir?
Geçen hafta sonu gittim ve bu fiyatları görünce girmedim.
Bu fiyatlar yüzünden plaj bomboş.