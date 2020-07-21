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    • Ekonomi
    • 21.07.2020 Gazete
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    Mühendis adaylarına burs fırsatı

    Üniversite sınavında ilk 80 bine giren ve ilk 5 tercihinde maden, jeoloji veya cevher hazırlama mühendisliklerinden birini tercih eden ve yerleşen öğrencilere, aylık tutarı üzerinden karşılıksız burs verilecek.

    Mühendis adaylarına burs fırsatı
    Üniversite sınavında ilk 80 bine giren ve ilk 5 tercihinde maden, jeoloji veya cevher hazırlama mühendisliklerinden birini tercih eden ve yerleşen öğrencilere, aylık tutarı üzerinden karşılıksız burs verilecek. İstanbul , Ege Maden İhracatçıları ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ile bir işbirliğine imza attı. Buna göre; sınavda ilk 50 bine girenlere 2 bin 104, 50 bin ile 65 bin arasında olanlara bin 52, 65 bin ile 80 bin arasına girenlere 701 lira burs verilecek.
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