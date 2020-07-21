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    • Ekonomi
    • 21.07.2020 Gazete
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    Emekliye 1.886 TL! lı emekli maaşları hesaplara yatıyor | ve maaşı ne kadar oldu?

    emeklilerine lı maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri sürerken, sıra Bağ-Kur’lulara geldi. leri ’da paralarını alacak. Esnaf emeklisine en az bin 886 lira maaş ödenecek. Peki, Temmuz zammıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...



    Emekliler çifte kazanca kavuşuyor. Zamlı maaş ve Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri sürüyor. SSK emeklilerinin ardından Bağ-Kur'lulara da paraları yatırılmaya başlıyor.



    Bağ-Kur emeklileri, yüzde 5.75 zamlı maaşlarını ve bayram ikramiyelerini 25-28 Temmuz'da hesabında görecek.



    Temmuz zammıyla birlikte en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı ek ödeme dahil bin 784 lira 11 kuruştan bin 886 lira 70 kuruşa yükseldi.



    Yani esnaf emeklilerine en az bin 886 lira maaş ve bin lira bayram ikramiyesi yatırılacak.



    Vefat eden Bağ-Kur emeklilerinin hak sahibi yakınları da paralarını bu ay yüzde 5.75 zamlı alırken, hisseleri oranında da bayram ikramiyesini hesabında görecek.



    Örneğin; ölüm aylığı oranı yüzde 50 ise 500 lira bayram ikramiyesi ödenecek.



    NE KADAR SÜRECEK?
    SSK emeklilerine geçen hafta başlayan zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri bu hafta devam ederken, Bağ- Kur emeklilerinde bu hafta başlayacak ödemeler de ayın 28'inde tamamlanacak.



    28-29 Temmuz, memur emeklilerinin kazanç tarihleri olacak.



    Memur emeklileri bu tarihte Temmuz ayı zam farkı, bayram ikramiyesi ve Ağustos ayı maaşını hesabında görecek.



    ZAMLI MAAŞLAR YATIYOR
    Bağ-Kur'lu emekliler yüzde 5.75 zamlı maaşlarıyla birlikte bin liralık ikramiyelerini de ayın 25'inden itibaren hesaplarında görecek.

    Haberler Ekonomi Emekliye 1.886 TL! Zamlı emekli maaşları hesaplara yatıyor | SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu?
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