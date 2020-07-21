



Uzman olsun veya olmasın kimsenin kısa vadeli piyasa tahminlerine göre yatırım yapmayın.



Yatırımlarınızı basit bir plan çerçevesinde yapın. Piyasalarda ne olursa olsun belirlediğiniz miktarı her ayın belirli bir günü yatırıma dönüştürün.



Hisse senedi yatırımlarınızı profesyonellerin yönettiği fonlara, düşük maliyetli endeks yatırım fonlarına veya hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarına yapın.



Asla aşırı risk almayın. Kredi kullanarak hisse senedi almak, kaldıraçlı döviz işlemi yapmak türünden karmaşık ve aşırı riskli işlemlere itibar etmeyin...