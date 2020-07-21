Borsa yatırımı yapmak isteyen çok sayıda vatandaş kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyor. Tabi bunun sonunda parasını kaybedenler de oluyor. Oysa uzmanların uyarılarını mutlaka dikkate almak ve yatırım için doğru tercihleri yapmak gerekiyor. Para dergisinde görüşlerini paylaşan Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Başkanı Atilla Köksal Yeni yatırımcılara altın değerinde öğütler verdi.
Birikimlerimizi mevduat, döviz, yatırım fonları, hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler ve altın, gümüş gibi emtiaların getirisine endeksli yatırım fonları arasında paylaştırın.
Borsa yükseliyor diye bilinçsiz bir şekilde hisse senetlerine yatırım yapmak genelde hüsranla sonuçlanır.
Bu tür dönemlerde borsalarda acemi yatırımcılar için tuzaklar kurulur. Hali hazırda geçtiğimiz yıl içinde finansal performanslarında önemli gelişme olmamasına rağmen on katına çıkmış birçok hisse senedi acemi yatırımcılara devredilmek üzere pusuda bekletilmektedir.
Uzman olsun veya olmasın kimsenin kısa vadeli piyasa tahminlerine göre yatırım yapmayın.
Yatırımlarınızı basit bir plan çerçevesinde yapın. Piyasalarda ne olursa olsun belirlediğiniz miktarı her ayın belirli bir günü yatırıma dönüştürün.
Hisse senedi yatırımlarınızı profesyonellerin yönettiği fonlara, düşük maliyetli endeks yatırım fonlarına veya hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarına yapın.
Asla aşırı risk almayın. Kredi kullanarak hisse senedi almak, kaldıraçlı döviz işlemi yapmak türünden karmaşık ve aşırı riskli işlemlere itibar etmeyin...
PARA - UZMANDAN TEKNİK ANALİZ
PARA dergisinde hisseleri değerlendiren Göksel Tekiner'in bazı şirketlerle ilgili teknik yorumları şöyle:
ALARKO HOLDİNG: Teknik göstergelerde güç kaybı artıyor. Yaşanabilecek geri çekilmelerde 5.46 seviyesi ilk önemli destek konumda. Bu desteğin kırılması bozulmaya artıracağından 5.46 ve altındaki fiyatlarda ise pozisyonlarda ısrarcı olunmamalıdır.
BRİSA: Hafta içinde yaşanan tepki hareketine rağmen hissenin kısa vadeli direnç konumunda olan 12.98 ve 13.44 direnç bandını aşamadığı görünüyor. Hissede mevcut pozisyonlar kademeli olarak azaltılabilir ve 12.15 desteğinin üzerinde tutunma çabası beklenebilir.
TEKFEN HOLDİNG: Hissenin göstergelerinde güç kaybı artıyor. Mevcut pozisyonlar azaltılarak alt destek konumunda olan 16.78 ve 16.60 bandında yeni destek arayışı beklenebilir. Hissede 17.78 ve 18.82 seviyeleri ise kısa vadeli direnç konumunda olacaktır.