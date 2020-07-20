GRAM ALTIN 400 TL ÜZERİNE YERLEŞEBİLİR Mİ?

Aylin Cevizci – A1 Capital Araştırma Uzmanı

Big Para'da yer alan habere göre, Ons altın geçtiğimiz hafta başlattığı 1800 dolar hareketini yeni haftada korumaya devam ediyor. Veri bazlı gelişmelerin etkisi ile kısa vadeli fiyatlamalar izleyen ons altında hareket daha çok virüsün artan tablosundan kaynaklanıyor. ABD'de bazı eyaletlerde, birkaç sektör gruplarında kapanışlar ve önlemler sürerken, vaka artışları henüz sınırlandırılabilmiş değil. Aşıya yönelik açıklamalar ilerleme kaydettiği yönünde olsa da sürece tam anlamıyla nokta koyabilecek durumda gözükmüyor. Bu nedenle piyasalar için risk devam ettiği kadar kesin şekilde çözüm kabul edilecek çalışmalarda hızla devam ediyor. Bu noktada gelecek hafta 27 Temmuz günü 30 bin kişi üzerinde en kapsamlı yapılacak aşı çalışmaları sonuçları süreç adına oldukça kritik olacak.