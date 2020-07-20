Devletten 82 bin tl'ye kadar hibe nasıl alınır? Hesabın süresine göre değişiyor..

Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı 2020 yılı için ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL'ye varan geri ödemesiz destek veriyor. Peki devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? Devlet destekli geri ödemesiz ev alımı başvurusu nasıl yapılır? Konut sahibi olmak isteyenlerin merakla beklediği detaylar haberimizde…
DEVLETTEN 82 BİN TL'YE KADAR HİBE NASIL ALINIR?
Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alabilecekler. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor.
-36 – 47 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran %15 olurken; azami katkı tutarı 24 bin 741 TL olacak.
-48 – 59 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran %18 olarak belirlenirken; azami katkı tutarı ise 26 bin 645 TL olacak. -60 ay ve üzeri devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktirenlere devletin katkı sağlayacağı oran %25; azami katkı tutarı da 28 bin 548 TL olacak.
Eğer evlenecek olan çiftlerin bu hesabı ortak açması durumu olursa da, devlet desteği 57 bin TL'ye kadar çıkacak.
İLK KEZ EV ALACAKLARA DEVLET DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?
Devlet destekli hibeden faydalanmanın ilk şartı bankaya şahsen başvuru yapılması. Konut hesabı için herhangi bir bankaya başvurulabiliyor. Konut hesabı açan vatandaşlar isterlerse paralarını faize koyabilecekler.