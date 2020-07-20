TOKİ Sakarya Kocaali kura sonuçları isim listesi! TOKİ Sakarya kura sonuçları sorgula!

TOKİ Sakarya Kocaali kura sonuçları isim listesi sorgula! TOKİ Sakarya kura sonuçları merak ediliyor. Başkan Erdoğan himayesinde başlatılan TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri belli oluyor. Sakarya'nın Kocaali ilçesinde inşa edilecek 396 konut için kura çekilişleri başladı. Haberimizden Sakarya Kocaali kura çekiliş sonuçlarına ulaşabilir ve isim listesini kontrol edebilirsiniz.
TOKİ SAKARYA KOCAALİ KURA SONUÇLARI
Aşağıdaki bağlantıdan TOKİ Sakarya sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
SOSYAL MEDYADAN CANLI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında iptal etmişti.
Toki'nin aldığı önlemler kapsamında kura takviminin değiştirilmedi ve kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.
Ancak çekilişler seyircisiz yapılıyor ve TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.
TOKİ KURA TARİHLERİ
20 Temmuz 2020: Zonguldak-Merkez, Bilecik-Gölpazarı, Zonguldak-Çaycuma, Sakarya-Kocaali
21 Temmuz 2020: Bartın-Merkez/Ulus Abdipaşa, Kütahya-Simav, Çankırı-Merkez
22 Temmuz 2020: Ankara-Güdül, Bursa-Yenişehir/İnegöl
23 Temmuz 2020: Çankırı-Çerkeş, Afyon-Sandıklı/Merkez
24 Temmuz 2020: Afyon-Merkez Sadıkbey/Evciler, Denizli/Bozkurt İnciler, Kütahya-Merkez