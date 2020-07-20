TOKİ Sakarya Kocaali kura sonuçları isim listesi! TOKİ Sakarya kura sonuçları sorgula!

TOKİ Sakarya Kocaali kura sonuçları isim listesi sorgula! TOKİ Sakarya kura sonuçları merak ediliyor. Başkan Erdoğan himayesinde başlatılan TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri belli oluyor. Sakarya'nın Kocaali ilçesinde inşa edilecek 396 konut için kura çekilişleri başladı. Haberimizden Sakarya Kocaali kura çekiliş sonuçlarına ulaşabilir ve isim listesini kontrol edebilirsiniz.

TOKİ SAKARYA KOCAALİ KURA SONUÇLARI

Aşağıdaki bağlantıdan TOKİ Sakarya sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

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