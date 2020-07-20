Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.07.2020 14:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2020 14:04
    ABONE OL

    Kocaali kura sonuçları isim listesi! sorgula!

    Kocaali kura sonuçları isim listesi! vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar TOKİ projelerine başvurmuştu. Sakarya’nın Kocaali ilçesinde inşa edilecek 396 konutun sahipleri belli oluyor. İşte, kura sonuçları!

    TOKİ Sakarya Kocaali kura sonuçları isim listesi! TOKİ Sakarya kura sonuçları sorgula!

    TOKİ Sakarya Kocaali kura sonuçları isim listesi sorgula! TOKİ Sakarya kura sonuçları merak ediliyor. Başkan Erdoğan himayesinde başlatılan TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri belli oluyor. Sakarya'nın Kocaali ilçesinde inşa edilecek 396 konut için kura çekilişleri başladı. Haberimizden Sakarya Kocaali kura çekiliş sonuçlarına ulaşabilir ve isim listesini kontrol edebilirsiniz.

    TOKİ SAKARYA KOCAALİ KURA SONUÇLARI

    Aşağıdaki bağlantıdan TOKİ Sakarya sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

    TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SOSYAL MEDYADAN CANLI

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında iptal etmişti.

    Toki'nin aldığı önlemler kapsamında kura takviminin değiştirilmedi ve kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.

    Ancak çekilişler seyircisiz yapılıyor ve TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.

    TOKİ KURA TARİHLERİ

    20 Temmuz 2020: Zonguldak-Merkez, Bilecik-Gölpazarı, Zonguldak-Çaycuma, Sakarya-Kocaali

    21 Temmuz 2020: Bartın-Merkez/Ulus Abdipaşa, Kütahya-Simav, Çankırı-Merkez

    22 Temmuz 2020: Ankara-Güdül, Bursa-Yenişehir/İnegöl

    23 Temmuz 2020: Çankırı-Çerkeş, Afyon-Sandıklı/Merkez

    24 Temmuz 2020: Afyon-Merkez Sadıkbey/Evciler, Denizli/Bozkurt İnciler, Kütahya-Merkez
    Haberler Ekonomi TOKİ Sakarya Kocaali kura sonuçları isim listesi! TOKİ Sakarya kura sonuçları sorgula!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri