Adalet Bakanlığı bünyesinde İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) olarak görev almak isteyen vatandaşlar 2020 CTE infaz koruma ilanlarını bekliyor. 15 bin kişilik alımın içerisinde; 2000 Hakim ve Savcı, 700 de icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı için sınav ilanı açıklayan Abdülhamit Gül tarafından bu alımlar yapılmıştı. Lakin İnfaz Koruma Mamurları alımı henüz yapılmadı. Yaklaşık olarak 6500 civarında alım yapılacağı düşünülen İnfaz koruma memuru alımı ne zaman yapılacak? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Yeni İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) Alımı 2020'de Olur Mu?
Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimi yılın sonunda açıklanan rakamlara göre Bakanlık kadrolarına 15 bin personel alımı yapılacağı söylenmişti. 15 bin personelin 2700'ü geçtiğimiz yılın son aylarında hakim, savcı, icra müdürü, icra müdür yardımcısı gibi kadrolar için yapıldı. Geriye kalan Adalet Bakanlığı 12.300 personel istihdamının ne kadarının İnfaz Koruma Memuru kadroları için yapılacağı belli değil. Fakat önceki yıl verisine göre bir değerlendirme yapılırsa, (Yarı yarıya alım yapılmıştı) 6 Binin üzerinde infaz koruma memur alımı 2020'de yapılabilir.
Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısı ve mahkum sayısı düşünüldüğünde mahkum sayısı, olması gereken kapasitenin üstündeydi. Son çıkan infaz indirimi yasası sonrası yaşanacak gelişmelere göre yeni sayılar belli olacak. Mahkum-Cezaevi Kapasitesi oranı ve dolayısıyla yapılacak olan yeni cezaevleri, infaz koruma memuru alımlarında önemli bir ölçüt olacak.
İnfaz Koruma Memuru Şartları Nelerdir?
Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru (gardiyan) alım ilanlarının genel şartları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- 30 yaşını aşmamış olmak
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak
- En az lise diplomasına sahip olmak
- Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm'den uzun olmak
- Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak
- KPSS'den en az 70 puan almış olmak
- Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak
CTE BÜNYESİNE İKM ALIMI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine 81 şehirde infaz koruma memuru alımı yapılacak. Gardiyan kadrosunun yanı sıra şoför, hizmetli, teknisyen gibi kadrolara da çok sayıda alım olacak.
Alınacak adaylar, 81 şehirdeki cezaevlerinde çalıştırılacak.
İKM YANİ GADİYANLAR NE İŞ YAPAR?
Cezaevine giren hükümlünün üzerini arar ve değerli eşyaları emniyet altında bulundurur. Hükümlüler hakkında kayıtları tutar, koğuşları kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder. Kaçma girişimi ile ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını kontrol ederler.
İKM günde üç defa tutukluların sayımını yapar, onların yemek, banyo ve diğer ihtiyaçlarında yardımcı olurlar. Cezaevinde çıkabilecek olan olaylara anında müdahale etmek zorundalar. Ayrıca genel arama ve kontrolleri düzenli olarak yaparlar. Cezaevinin temizliğinden de sorumlu olan gardiyanlar, ağır ceza merkezi olmayan yerlerde katip olarak ta görev alırlar.