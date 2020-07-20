Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla 1000 TL nakdi yardım yapılıyor. Büyün vatandaşların e-devlet üzerinden başvuru yapabildiği 3. faz ödemeleri başladı. Ülkemizdeki salgın tüm dünyada olduğu gibi vatandaşları en çok da ekonomik anlamda etkilerken alınan karar doğrultusunda vatandaşlara maddi destek amaçlı birçok ödenek sunuluyor. Bunlardan bir tanesi olan 1000 TL nakit pandemi sosyal yardım ödeneği başvurusu için 4. Faz ödemeleri olacak mı? sorusu vatandaşların son günlerde gündem maddeleri arasında yer alıyor. Öte yandan bu zamana kadar yapılan ilk üç faz ödemelerinde binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa büyük ölçüde maddi destek sağlandı. Peki, 1000 TL sosyal yardım 4. Faz ödemeleri yapılacak mı, başvuru nasıl yapılır? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
1000 TL SOSYAL YARDIM 4. FAZ ÖDEMELERİ YAPILACAK MI? BAŞVURULAR DEVAM EDECEK Mİ?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı pandemi sosyal yardım 3. Faz ödemelerinin yapılmaya başlamasıyla beraber binlerce vatandaş 4. Faz sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Buna göre; konuyla ilişkili olarak yapılan tüm açıklamaları sizler için haberimizde derledik.
PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI
4. FAZ PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU OLACAK MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yapmış olduğu açıklamalara göre 3. Faz için değerlendirme süreci ve başvuru kabulü devam ediyor. Bakan Selçuk'un yapmış olduğu bu açıklama çerçevesinde 4. Faz Pandemi sosyal yardım başvurusunun henüz gündemde olmadığı ve halihazırda başvuruların 3. Faz üzerinden alınması dolayısıyla buradan devam edeceği söylenebilir.
PTT YARDIM PARASI SORGULAMA TC İLE NASIL YAPILIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dağıtımını gerçekleştireceği yardım parası için sorgulama işlemi E-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Başvuruda bulunan vatandaşlar, E-Devlet üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sosyal destek yardım parası sorgulama işlemi, başvurunun yapıldığı ekran üzerinden gerçekleşecek. Bu ekran üzerinden başvurunun durumu öğrenilebilecek.
PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
1000 TL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLET
e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;
'* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,
* 0 – Pazartesi
* 2 – Salı
* 4 – Çarşamba
* 6 – Perşembe
* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok' yapabilir.
SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar, 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler), İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar, İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler), İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar, İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar.