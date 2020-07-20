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    • Ekonomi
    • 20.07.2020 10:23
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    • 20.07.2020 10:30
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    Son dakika: 2020 Temmuz ayı KÇÖ ve ödenme tarihi belli oldu

    Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , Temmuz ayındaki ve ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 27 Temmuz'da ödenmeye başlanacağını duyurdu.

    Bakan müjdeyi verdi! Bayramdan önce hesaplarda

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

    Bakan Selçuk, "5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

    "TEMMUZ AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 27-29 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK"
    IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.
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