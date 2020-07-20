ŞOK 15-21 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri geçen hafta çarşamba günü satışa sunuldu ve büyük ilgi gördü. Bu kapsamda kataloğda yer alan ürünleri merak edenler araştırmalarını sürdürüyor. Ürünler arasında bakım, yaz ve ev ürünleri dikkat çekerken özellikle Nivea Güneş Spreyi /Çocuk Güneş Sprey, Sun Çocuk Güneş Sütü, Cire Aseptine Yüz Koruyucu Losyon, Cire Aseptine Güneş Kremi ve Rebul Parfümlü Sprey Kolonya Çeşitleri dikkat çekti. İşte ŞOK 15-21 Temmuz aktüel kataloğu

ŞOK 15-21 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

120 GB 2.5'' SSD Disk

• 500 Mb okuma hızı • 400 Mb yazma hızı

• 100x70x7mm / 2.5 İnç

• Tüm Notebook ve Masaüstü bilgisayarlar ile uyumlu olup performansını üst seviyeye çıkartır

Kablosuz Şarj Cihazı

• Kablosuz şarj desteği olan tüm

telefonlar ile uyumludur

• 100x9.5 mm

Oyuncu Klavye-Mouse Set

• Tak - Çalıştır özelliği sayesinde kurulum gerektirmez

• 8 Adet Multimedya tuşu

• Ergonomik yapı ve şık tasarım

• Kaliteli tuş baskıları

• Kullanışlı ergonmomik tasarıma sahip mouse