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    • Ekonomi
    • 20.07.2020 15:41
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    • 20.07.2020 15:41
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    15-21 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri için son fırsat! ŞOK'ta bu hangi ürünler var?

    15-21 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda yer alan ürünler yoğun talep görüyor. raflarda yerini aldı. Özellikle teknoloji ürünleri gençlerin ilgisini çekti. ŞOK'ta bu hafta bakım ve yaz ürünleri dikkat çekerken özellikle Nivea Güneş Spreyi /Çocuk Güneş Sprey, Sun Çocuk Güneş Sütü ve Cire Aseptine Yüz Koruyucu Losyon ürünleri ön planda yer alıyor. Peki, ŞOK 15-21 Temmuz aktüel kataloğu ürünlerinde hangi indirimler var? İşte o kataloğ...

    ŞOK aktüel kataloğu ürün indirimleri sürüyor!

    ŞOK 15-21 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri geçen hafta çarşamba günü satışa sunuldu ve büyük ilgi gördü. Bu kapsamda kataloğda yer alan ürünleri merak edenler araştırmalarını sürdürüyor. Ürünler arasında bakım, yaz ve ev ürünleri dikkat çekerken özellikle Nivea Güneş Spreyi /Çocuk Güneş Sprey, Sun Çocuk Güneş Sütü, Cire Aseptine Yüz Koruyucu Losyon, Cire Aseptine Güneş Kremi ve Rebul Parfümlü Sprey Kolonya Çeşitleri dikkat çekti. İşte ŞOK 15-21 Temmuz aktüel kataloğu

    ŞOK 15-21 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    120 GB 2.5'' SSD Disk

    • 500 Mb okuma hızı • 400 Mb yazma hızı
    • 100x70x7mm / 2.5 İnç
    • Tüm Notebook ve Masaüstü bilgisayarlar ile uyumlu olup performansını üst seviyeye çıkartır

    Kablosuz Şarj Cihazı

    • Kablosuz şarj desteği olan tüm
    telefonlar ile uyumludur
    • 100x9.5 mm

    Oyuncu Klavye-Mouse Set

    • Tak - Çalıştır özelliği sayesinde kurulum gerektirmez
    • 8 Adet Multimedya tuşu
    • Ergonomik yapı ve şık tasarım
    • Kaliteli tuş baskıları
    • Kullanışlı ergonmomik tasarıma sahip mouse

    Haberler Ekonomi ŞOK 15-21 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri için son fırsat! ŞOK'ta bu hangi ürünler var?
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