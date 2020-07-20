- E - ihale işlemleri için kullanıcıya, istekliye veya alıcıya yapılacak her türlü bildirim sistem üzerinden yapılır ve gerektiğinde ilgililere e-posta veya SMS yoluyla bilgi verilir.Sistemde yer alan bilgilerin kullanıcıya, istekliye veya alıcıya e-posta veya SMS yoluyla yapılan bildirimlerden farklı olması halinde sistemde yer alan bilgiler esas alınır.

- En düşük teklif miktarı 100(yüz) TL.'dir.Teklifler 100 TL ve katları şeklinde verilir.

- Üyeler tarafından sistem üzerinde kullanılacak teminat ve satış bedellerinin e - ihale uygulaması için döner sermaye adına açılmış banka hesaplarına yatırılması gerekmektedir. Banka ve hesap bilgileri ile ilgili ayrıntılı bilgiye e - ihale ana sayfasında bulunan duyurular bölümünden ulaşılabilmektedir."

- Teminat yatırılmasıyla, sisteme kayıt için gerekli olan üyelik formunda, satış şartnamesinde ve ilgili mevzuat düzenlemelerinde yer alan düzenlemeler ve koşullar ile sistemde yer alan genel ve özel koşullar kabul edilmiş sayılır.