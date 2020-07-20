Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemi üzerinden satışlarına devam ediyor. Gümrüğe takılan otomobillerin de satışı e-ihale tarafından gerçekleştiriliyor. İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor. E-devlet üzerinden de TC Kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek sisteme giriş yapabilirsiniz. İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.
İşte ucuza ihaleye çıkan araçlar
Volkswagen Passat 1998 model 20250 lira
Renault Scenic 2003 model 32000 lira
BMW 3.16i 1996 model 32000 lira
Volkswagen Golf 1998 model 36000 lira
Opel Astra 2006 model 40000 lira
Mercedes S320 CDI 2007 model 300000 lira
GENEL ŞARTLAR AÇIKLANDI
E İhale sayfasına baktığımızda araç ihalelerine katılacaklarda aranan şartların şu şekilde olduğuna yer verildi:
- Kullanıcı, üyelik formunu doldurarak sisteme kayıt olmasıyla bu formda yer alan bilgilerin tam, doğru, kendisine ait olduğunu taahhüt etmiş ve formda yer alan şartları kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, üyelik formunda yer alan bilgilerinin eksik veya yanlış olmasından doğan veya doğabilecek olan zararlardan sorumludur.
- Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmaktadır.Sistemde yer alan eşyaya ait bilgiler, bilgi niteliğindedir.Sistemde teklif veren istekliler e - ihalesi yapılan eşyayı mevcut haliyle görmüş, incelemiş ve e - ihaleye sunulduğu haliyle kabul etmiş sayılır.Teslim edilen aracın sistemde belirtilenlerden farklı çıkması halinde şartnamede belirtilen haller dışında itiraz edilemez.
- E - ihale işlemleri için kullanıcıya, istekliye veya alıcıya yapılacak her türlü bildirim sistem üzerinden yapılır ve gerektiğinde ilgililere e-posta veya SMS yoluyla bilgi verilir.Sistemde yer alan bilgilerin kullanıcıya, istekliye veya alıcıya e-posta veya SMS yoluyla yapılan bildirimlerden farklı olması halinde sistemde yer alan bilgiler esas alınır.
- En düşük teklif miktarı 100(yüz) TL.'dir.Teklifler 100 TL ve katları şeklinde verilir.
- Üyeler tarafından sistem üzerinde kullanılacak teminat ve satış bedellerinin e - ihale uygulaması için döner sermaye adına açılmış banka hesaplarına yatırılması gerekmektedir. Banka ve hesap bilgileri ile ilgili ayrıntılı bilgiye e - ihale ana sayfasında bulunan duyurular bölümünden ulaşılabilmektedir."
- Teminat yatırılmasıyla, sisteme kayıt için gerekli olan üyelik formunda, satış şartnamesinde ve ilgili mevzuat düzenlemelerinde yer alan düzenlemeler ve koşullar ile sistemde yer alan genel ve özel koşullar kabul edilmiş sayılır.
- Eşyanın alıcıya tesliminden sonra eşyanın piyasaya arzı, kullanımı veya tescili için alınması gereken her türlü iznin veya belgenin alınması, kayıt, tescil veya bildirim işlemleri alıcı tarafından yerine getirilir ve bunlara ilişkin her türlü mali yük ve yükümlülük alıcı tarafından karşılanır.
- Satışlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değildir.
- Eşyaya ilişkin ÖTV ve KDV ihale bedeli içinden ayrıştırıldığından, maktu olması nedeniyle ihale bedelinden ayrıca alınacağı belirtilenler hariç, ihale bedeli dışında ayrıca ÖTV ve KDV alınmamaktadır.
- Tasfiye işletme müdürlüğü, gerekçesini belirterek e-ihale öncesinde, sırasında veya sonrasında eşyanın teslim edilip edilmediğine bakılmaksızın ihaleyi veya satışı iptal etmeye yetkilidir. Alıcı, satış şartnamesinde belirtilen hallerde ihalenin veya satışın iptalini isteyebilir.
- Bakanlık, sistemin düzgün ve doğru işleyişi ile sistemde yer alan her türlü bilginin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludur. Sistemde oluşabilecek sorunlar dışında internet, telefon ve GSM hatlarındaki sorunlar gibi sistemden kaynaklanmayan sorunlar veya kullanıcıdan kaynaklanan nedenlerle istekliler tarafından sistemde teklif verilememesi veya Bakanlık tarafından kullanıcı, istekli veya alıcıya e - posta veya SMS yoluyla yapılacak bildirimlerin yapılamamasından Bakanlık sorumlu değildir.Sistemde yer alan her türlü süreç, sistemde yer alan bilgiler doğrultusunda tamamlanır.
- Bakanlık, üyelerin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde, yasal gereklere uygun hareket etmek veya Bakanlığa tebliğ edilen yasal işlemlere uymak zorunda olduğu hallerde açıklayabilir.
- E - ihale sonuçları sistemde duyurulur.
- Ticaret Bakanlığı elektronik ihale programının, yazılımı ve tasarımı Bakanlığın mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin telif hakkı ve / veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.
İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.