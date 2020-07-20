Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde 4A, 4B ve 4C sigortalı olarak çalışan işçilerin belirlenen şartlara uyması halinde erken emekli olması söz konusu oluyor. 8 Eylül 1999 öncesinde SGK girişi olan ve 3600 prim gününü tamamlayan vatandaşla emekli olabiliyor. Peki, 1999 tarihinden sonra SGK girişi olanların 4500 gün şartının dışında hangi şatları taşıdıkları durumda emekli olabiliyor? Bir kişi 01.01.2000 tarihinden beri aralıksız olarak sigortalı bir şekilde çalışarak 25 yıllık emeklilik şartından yararlanamamaktadır. Ancak 4500 gün şartını tamamladığı durumda, Kıdeme Esas Yazıyı almaya hak kazanacaktır.
1999 sonrası girişlerde şartlar değişti!
15 yıl 3600 gün şartı yukarıda belirtilen tarihten önce sigorta girişi bulunanlar için geçerliydi. Peki 08.09.1999 tarihinden sonraki işe girenlerden ne istenecek? Burada da yine iki tarih ve iki ayrı şart sunulmaktadır.
Birinci şart 09.09.1999 ve 01.10.2008 tarihleri arasında sigortalı olmaktır. İkinci şart ise ya 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresini dolduracaksınız ya da 7000 prim gününü.
01.01.2000 Tarihinden itibaren kesintisiz çalışan bir kişi 25 yıl sigortalılık süresinden dolayı 4500 prim günü şartından faydalanamaz ancak 7000 prim gününü tamamlarsa 'Kıdeme Esas Yazıyı' alabilir.
Örnek: 01.01.2000 Tarihinde ilk defa sigortalı olmuş bir kişi 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü şartları tabidir kıdem yazısını alabilmek için. Bu anlamda sigortalılık süresi 01.01.2025 yılında dolacaktır. Ancak bu kişi 7000 prim gününe sahip ise 01.01.2020 tarihi itibariyle kıdem yazısı alarak iş akdini sonlandırabilir.
2008 yılı sonrası girişliler nasıl tazminat alacaklar?
01.10.2008 Yılından sonra ilk defa sigortalı olan kişilerde ise yukarıda belirtilen şartlar biraz daha uzatılmaktadır. Bu tarih sonrasında girişi olan bir kişiden 5400 prim günü ve yine 25 yıl sigortalılık süresi istenilmektedir veya hizmet süresi aranmaksızın 7200 prim günü şartı talep edilmektedir.
01.01.2010 Tarihinde işe girmiş bir kişi 25 yıl sigortalılık süresini 2035 yılında tamamlayacaktır, ancak 20 yıl kesintisiz çalışırsa 7200 prim günü ile kıdeme esas yazıyı 2030 tarihinde alabilir.
Emekli olur yazısı alana kıdeme esas yazı verilmez!
Günümüzde 15 yıl 3600 prim gününü ya da emekliliğini kazanarak iş akdini sonlandırmak isteyen her personelden bazı şirketler 'Emekli Olur' yazısının yanında bir de 'Kıdeme Esas Yazı' istemektedir.
'Emekli Olur' yazısı 'Kıdeme Esas Yazısı'ndan daha da önceliklidir. Emekli olur yazısı almış bir personelden ayrıca kıdem yazısı talep edilemez. Sosyal Güvenlik Kurumu 'Emekli Olur' yazısı vermiş olduğu bir kişiye ayrıca Kıdeme Esas Yazı düzenlemez.
Emekli maaşı nasıl hesaplanır?
http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.
Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.
3600 Günden Emekli Olmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
3600 günden erken emeklilik için sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait bir giriş içermesi gerekir. Belirlenen tarih ve öncesinde sigorta girişi olan vatandaşların diğer şartları da yerine getirmesi halinde erken emekli olmasına imkan tanılıyor. Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların erken emekli olması için 4500 prim gününe sahip olması şartı aranılır. Mayıs 2008'den sonra sigortalı olan kişilerin 5400 prim günün doldurulması gerekir.
3600 günden erken emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 1999 yılı öncesi olmasının yanında vatandaşların 15 yıllık sigorta süresini ve 3600 gün prim ödemesinin tamamlanması gerekir. Belirlenen prim günü ve sigorta süresinin ardından kişinin emeklilik yaşı tespit edilebilir.
Kadınlar 3600 Günden Kaç Yaşında Emekli Olabilir?
15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartlarını belirlenen tarihlerde tamamlayan kadın işçilerin emeklilik yaşları düzenlenmiştir:
• 24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005: 52 yaşında
• 24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008: 54 yaşında
• 24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011: 56 yaşında
• 24 Nisan 2011 tarihinden sonra: 58 yaşında
Erkekler 3600 Günden Kaç Yaşında Emekli Olabilir?
15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartlarını belirlenen tarihlerde tamamlayan kadın işçilerin emeklilik yaşları düzenlenmiştir:
• 24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005: 56 yaşında
• 24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008: 57 yaşında
• 24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011: 58 yaşında
• 24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014: 59 yaşında
• 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra: 60 yaşında
3600 Günden Erken Emekli Olanların Maaşı Ne Kadardır?
15 yıllık sigorta süresinin ve 3600 prim günü ödemesinin tamamlanma tarihi alınacak olan emekli maaşlarını da birebir olarak etkiler. 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emekli maaşının sonraki dönemlerde sigortalanan kişilere göre daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda emekli maaşlarını prim ödemelerinin tavandan ya da tabandan yapılması da etkiler. 3600 günden emekli olanların normal prim ödemelerine göre alabileceği maaşlar belirlenmiştir:
• 31.12.1999 tarihinden önce emekli olanlar: 1600 TL
• 01.01.2000 tarihinden sonra emekli olanlar: 1400 TL
• 2008 yılı ve sonrasında emekli olanlar: 1200 TL
Ne zaman emekli olurum?
01.02.1978 doğumluyum. 13 Eylül 2001 tarihinden beri kamuda çalışmaktayım. Böbrek yetmezliğinden Diyaliz hastası oldum. Sorum şu: malulen emekli olabilir miyim? Olursam ne kadar emekli maaşı alırım? Umut GÜLNAHAR
Sayın Okurum, malulen emekli olabilmeniz için işe başladıktan sonra 1800 prim gün ve 10 yıllık sigortalılık süresi ile çalışma gücünüzü en az %60 oranında kaybetmiş olmanız gerekmektedir.
Malüllük için karar vermek doktor raporları ile SGK 'nın vereceği karara bağlıdır. Alacağınız raporun SGK tarafından değerlendirilmesi sonucu çalışma gücünün %60 'ının kaybedildiği tespit edilirse malüliyet aylığına bağlanabilirsiniz.
■ Ali Bey, 1971 doğumlu bayanım. 15.01.1996 yılında memur olarak işe başladım ve halen çalıyorum. Bu şartlara göre ne zaman emekli olabilirim? 5...170800 nolu SMS:
Sayın Okurum, memuriyet işe başlangıcınıza göre, 52 yaş ve 7200 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız tamamlanmış ancak 52 yaşınız 2023 yılında tamamlanacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih doğum gününüzün gün ve ayına göre 2023 yılı olacaktır.
■ 01.01.1977 doğumlu bayanım.
1997 yılı Mart ayında özel bir şirkette işe başladım. Parça parça toplamda 4857 prim gün sayın var. Ne zaman emekli olurum? A.
ARSLAN
İşe başlangıcına göre, 20 yıl, 53 yaş, 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 20 yıl şartınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 1043 gün daha çalışmanız gerekmektedir.
Ancak 53 yaşınız 2030 yılında tamamlanacak. Bu nedenle 01.01.2030 tarihine kadar 5900 prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.
■ Ali Bey, işe başlangıcım bağkur kapmasında 25.12.2002, sonradan esnaflığı bırakıp 2004 yılında ssklı çalışmaya başladım, halen çalışıyorum. 21.02.1980 doğumluyum. Ne zaman emekli olabilirim? 5...383809 nolu SMS:
Sayın Okurum, cinsiyetinizi belirtmemişsiniz. Eğer bayansanız;
58 yaş ve 7000 prim gün şartlarına, erkekseniz 60 yaş ve 7000 prim gün şartlarına tabisiniz. Bu durumda 7000 günü tamamlayarak 21.02.2040 tarihinde emekli olabilirsiniz.