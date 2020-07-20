İşsizlik maaşları ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı günün en çok araştırılanları arasındaki yerini aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Bakan Selçuk'un yaptığı yazılı açıklamanın ardından bir süredir merak konusu olan "Bayram öncesinde işsizlik maaşı yatırılacak mı?" sorusu netlik kazandı. İşte işsizlik maaşı ödeme tarihleri...

İŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Ağustos'ta yapılması gereken temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektiklerini belirtti.