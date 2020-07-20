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    • 20.07.2020 10:05
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    kritik sınırın hemen altında | uz 2020 BIST 100 endeksi

    Geçtiğimiz hafta 120 bin puanın hemen altında kapanan BIST 100 endeksi, haftanın ilk açılış gününde yatay seyrediyor. Analistler bu hafta 120 bin puanın direnç olarak izleneceğini belirtti.

    Borsa İstanbul kritik sınırın hemen altında

    'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,05 artışla 118.844,45 puana yükseldi.

    Açılışta BIST 100 endeksi, 58,36 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 118.844,45 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,75 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 2,33 ile spor oldu.

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 0,02 azalışla 118.786,09 puandan tamamladı.

    Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında Avro Bölgesi cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 116.500 ve 117.000 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 120.000 puanın direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

    Haberler Ekonomi Borsa İstanbul kritik sınırın hemen altında | 20 Temmuz 2020 BIST 100 endeksi
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