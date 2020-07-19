Emekliye 2.814 TL! Üç ödeme birden yapılacak... | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliler Ocak zammını almak için gün sayıyor. Zam oranları belli olan emekliler, yeni ödemelerini bekliyor.
Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin yüzde 4'lük Temmuz zammı yüzde 1.75 enflasyon farkıyla yüzde 5.75'e çıktı.
Ek ödeme dahil en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 lira 34 kuruştan 2 bin 814 lira 37 kuruşa çıktı. En düşük maaşta 153 liralık artış oluştu.
BAKANLIK AÇIKLADI
Memur emeklileri, maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında oluyor. 3 Temmuz'daki enflasyon verileri beklendiğinden, maaşlar bu ayın başında artış yansıtılmadan yatırıldı.
Emekliler, oluşan zam farkını ise 28-29 Temmuz tarihlerinde alacak.
ÜÇ ÖDEME BİRDEN
Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerin Ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk geldiği için Temmuz aylık farkı, Ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri birlikte ödenecek.
Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek.