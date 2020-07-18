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    • Ekonomi
    • 18.07.2020 Gazete
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    ye 1000 TL+lı maaş! ve Bağ-kur emeklisine çifte ödeme hesapta

    9 milyonu aşkın ve Bağ-Kur si yüzde 5.75 lı maaşlarını dün almaya başladı. SSK’lılar , Bağ- Kur’lular tarihleri arasında zam ve ikramiyelerini almış olacak. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ikramiye ve zamlı maaş ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...



    Temmuz zamlarını öğrenen emekliler, yeni maaşlarına kavuşuyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisine yüzde 5.75 zammın yansıtıldığı maaşları ayın 17'sinden itibaren yatırılmaya başlıyor.



    Ödemeler ayın 28'inde tamamlanacak. SSK emeklileri tahsis numaralarının son rakamına göre 17-27 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 24-28 Temmuz tarihleri arasında yeni maaşlarını hesabında görecek.



    Emekli Sandığı emeklileri ise zam farklarını 28 ve 29 Temmuz tarihinde alacak.



    Emekliler, hesaplarında, net maaşlarının yüzde 5.75 artırılmış halini ve yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek.



    İKİ ARTIŞ BİRDEN
    Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu.



    Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak.



    Emeklinin hesabına 3 bin 120 lira yerine 3 bin 299 lira 40 kuruş yatırılacak.



    Esnaf emeklilerine en az bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılara ise 2 bin 233 lira verilecek.





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