Ücretsiz izinde kıdem alınacak

Salgının istihdama etkilerini azaltmak amacıyla, hem işvereni hem işçiyi korumak için yaşama geçirilen istihdam paketiyle 17 Ağustos'ta sona erecek olan işten çıkarma yasağını 30 Haziran 2021'e kadar uzatma imkanı getirildi. İşten çıkarma yasağı gelişmelere göre her defasında 3 aya kadar uzatılabilecek. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Ender, pandemi nedeniyle ücretsiz izne çıkartılan işçinin bu durumu haklı fesih yaparak iş akdini feshettiğinde kıdem tazminatı alabileceğini söyledi. Kısa çalışma ödeneği süresinin sektörler bazında uzatılabilmesine olanak sağlayan bir düzenleme de komisyonda kabul edildi. Ücretsiz izne çıkartılan işçiye günlük 39.24 lira nakdi ücret desteği verilecek. Aylık nakdi ücret desteği brüt bin 177 lira, net bin 168 lira olacak. Nisan ve Mayıs aylarında 1 milyon 358 bin işçi ücretsiz izne çıkarken, 1 milyar 701 milyon lira nakdi ücret desteği verildi.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ