TOGG fiyatı ne kadar? Yerli elektrikli otomobil TOGG sipariş nasıl verilir? Teknolojide atılım yapan Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG için kurulacak yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Yerli otomobil için seri üretime geçilecek. Vatandaşlar da TOGG fiyatı ne kadar olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. TOGG sipariş nasıl verilir? İşte TOGG hakkında merak edilen bilgiler!

TOGG SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin ön siparişlerine yönelik açıklama yaptı.

TOGG'un resmi Twitter sayfasından yapılan duyuruda, "Otomobil için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız. Üretim, satış ve pazarlama stratejileri titizlikle yürütülmektedir. Ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.