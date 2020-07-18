Sahte servise dikkat! Hem paranızı hem cihazınızı koruyun...





SERBİS VATANDAŞI KORUYACAK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketicileri ve firmaları sahte servislere karşı korumak için "Servis Bilgi Sistemi (SERBİS)" projesini "www. servis.gov.tr" internet sitesinden hizmete sunduklarını belirterek, "Tüketicilerimiz, üretici ve ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine güvenilir bir şekilde bu platformdan ulaşabilecekler." dedi. Bakanlık tarafından onaylı "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi" bulunan firmaların, yetkili servis istasyonları aracılığıyla montaj, bakım ve onarım gibi satış sonrası hizmetleri tüketicilere sağlamak zorunda olduğunu vurgulayan Bakan Ruhsar Pekcan, şöyle konuştu: "Tüketicilerimiz, üretici ve ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine güvenilir bir şekilde bu platformdan ulaşabilecekler."

