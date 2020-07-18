Sahte servise dikkat! Hem paranızı hem cihazınızı koruyun...

Beyaz eşyadan otomobile, bilgisayardan cep telefonuna kadar 200'ü aşkın ürün grubunda satış sonrası hizmet zorunluluğu bulunuyor. Ancak cihazlarımız bozulduğunda yetkili servise ulaşmak için kullandığımız yöntemler başımızı yakabilir.
Tüketiciler ilk olarak internetten arama yapıyor. Burada çoğunlukla sahte çıkan servis görünümle hırsızlar cihazları da çalabiliyor.
İnternetten aranarak bulunan servislerin çoğu sahte çıkıyor. Uzmanlar vatandaşları zarar görmemeleri için uyardı.
Yetkili servis numarası için internette arama yapmayın.
Yetkili servisi cihazınızla size verilen katalogdan bulun.
Tamirin evde yapılmasını isteyin. Bu mümkün değilse nereye götürüldüğünü öğrenin.
Gelen tamirciden mutlaka yetkili servis olduğuna dair belge sorgulayın.
Başınıza bir sıkıntı gelince hakem heyetine müracaat edin.
Katalog yoksa cihazınızın ait olduğu firmanın internet sitesine girerek numarayı alın.
SERBİS VATANDAŞI KORUYACAK
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketicileri ve firmaları sahte servislere karşı korumak için "Servis Bilgi Sistemi (SERBİS)" projesini "www. servis.gov.tr" internet sitesinden hizmete sunduklarını belirterek, "Tüketicilerimiz, üretici ve ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine güvenilir bir şekilde bu platformdan ulaşabilecekler." dedi. Bakanlık tarafından onaylı "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi" bulunan firmaların, yetkili servis istasyonları aracılığıyla montaj, bakım ve onarım gibi satış sonrası hizmetleri tüketicilere sağlamak zorunda olduğunu vurgulayan Bakan Ruhsar Pekcan, şöyle konuştu: "Tüketicilerimiz, üretici ve ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine güvenilir bir şekilde bu platformdan ulaşabilecekler."