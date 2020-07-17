E5’e komşu dükkanlar ihaleyle satışa çıkıyor

TOKİ tarafından hasılat paylaşım modeliyle Sefaköy- Florya aksında E5 Karayoluna tam cephe konumunda inşa edilen Torkam E5 projesi 234 tane 1+1, 2+1, 3+1 rezidans daireler ve 117 birleştirilebilir ofisten oluşuyor. Projede 310 tane ticari ünite bulunurken, bu alanların 123'ü transfer katında, 62'si E5 katında ve 124'ü de metro katında yer alıyor. Torkam E5'te rezidanslarda yüzde 50, transfer katında bulunan ticari ünitelerde yüzde 87 oranında satış rakamına ulaşıldı. Torkam İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, E5 cadde ve metro dükkanlarını 19 Temmuz 2020'de fırsat eşitliği için teminatını yatıran herkesin katılabileceği açık artırmada ilk defa satışa sunacaklarını söyledi. Daha öce transfer katı için düzenledikleri açık artırmada dükkan alan müşterilerin yaklaşık yüzde 50 oranında prim elde ettiklerini vurgulayan Dereli, "Aynı kazancı yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcıların da kazanması arzusundayız" dedi.