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    • Ekonomi
    • 17.07.2020 Gazete
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    ’e komşu dükkanlar ihaleyle satışa çıkıyor

    tarafından hasılat paylaşım modeliyle aksında Karayoluna tam cephe konumunda inşa edilen E5 projesi 234 tane 1+1, 2+1, 3+1 rezidans daireler ve 117 birleştirilebilir ofisten oluşuyor. Projede 310 tane ticari ünite bulunurken, bu alanların 123'ü katında, 62'si E5 katında ve 124'ü de katında yer alıyor. Torkam E5'te rezidanslarda yüzde 50, transfer katında bulunan ticari ünitelerde yüzde 87 oranında satış rakamına ulaşıldı.

    E5’e komşu dükkanlar ihaleyle satışa çıkıyor
    TOKİ tarafından hasılat paylaşım modeliyle aksında Karayoluna tam cephe konumunda inşa edilen E5 projesi 234 tane 1+1, 2+1, 3+1 rezidans daireler ve 117 birleştirilebilir ofisten oluşuyor. Projede 310 tane ticari ünite bulunurken, bu alanların 123'ü katında, 62'si E5 katında ve 124'ü de katında yer alıyor. Torkam E5'te rezidanslarda yüzde 50, transfer katında bulunan ticari ünitelerde yüzde 87 oranında satış rakamına ulaşıldı. Torkam İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, E5 cadde ve metro dükkanlarını 19 Temmuz 2020'de fırsat eşitliği için teminatını yatıran herkesin katılabileceği ilk defa satışa sunacaklarını söyledi. Daha öce transfer katı için düzenledikleri açık artırmada dükkan alan müşterilerin yaklaşık yüzde 50 oranında prim elde ettiklerini vurgulayan Dereli, "Aynı kazancı yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcıların da kazanması arzusundayız" dedi.
    Haberler Ekonomi E5’e komşu dükkanlar ihaleyle satışa çıkıyor
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