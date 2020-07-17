Özel Okul Devlet Teşvikleri 2020 Henüz Kesinleşmedi

2020 eğitim öğretim yılı teşviklerin devam edeceği söyleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının geçen dönem yapmış olduğu bu açıklamanın ardından ise özel okullar devreye girerek teşviklerden yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuru tarihlerini belirlemiştir. Teşvik için başvuru yapacak olan öğrencilerin talepleri ise MEB tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak.

2020 Eğitim Öğretim yılında geçen dönem olduğu gibi 74 bin den fazla öğrencinin devlet teşviklerinden yararlanabileceği ve özel okullara kayıtlarını gerçekleştirebilecekleri değerlendiriliyor.