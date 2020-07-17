Özel okul teşvik başvurusu için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Çocuklarına özel okullarda eğitim vermek isteyen binlerce veli, Milli Eğitim Bakanlığı'nın vereceği özel okul teşvik desteğini sorgulamaya başladı. Peki, özel okul teşvik başvurusu için gerekli belgeler neler olacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı teşvik başvurusu hakkında bazı bilgiler... Eğitim öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin veli veya vasileri, okul öncesi eğitim yapılan resmi veya özel okullara kayıtlarını yaptırarak bu okullardan başvuruda bulunabilir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Özel Okul Devlet Teşvikleri 2020 Henüz Kesinleşmedi
2020 eğitim öğretim yılı teşviklerin devam edeceği söyleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının geçen dönem yapmış olduğu bu açıklamanın ardından ise özel okullar devreye girerek teşviklerden yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuru tarihlerini belirlemiştir. Teşvik için başvuru yapacak olan öğrencilerin talepleri ise MEB tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak.
2020 Eğitim Öğretim yılında geçen dönem olduğu gibi 74 bin den fazla öğrencinin devlet teşviklerinden yararlanabileceği ve özel okullara kayıtlarını gerçekleştirebilecekleri değerlendiriliyor.
Eğitim Alanı Kontenjan Eğitim Yılı
Okul öncesi eğitim 6 bin öğrenci 2020 Yılı
İlkokul 15 bin öğrenci 2020 Yılı
Ortaokul 15 bin öğrenci 2020 Yılı
Lise 15 bin öğrenci 2020 Yılı
Temel Liseler 24 bin öğrenci 2020 Yılı
Yukarıda bir tablo yardımı ile paylaşmış olduğumuz alanlarda alınacak öğrenci sayılarını siz değerli okurlarımız için değerlendirmeye aldık. Bunlar net olmayan tahmini değerlerdir. Asıl bilgi MEB'den alınabilir.
Özel Okul Teşvik Şartları Nelerdir?
Özel okulda eğitim almak isteyen öğrenciler için devletimiz teşvik vererek çok sayıda ailenin rahatlamasını sağlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının sunmuş olduğu teşviklerden yararlanmak isteyen öğrencilerin aşağıda paylaşmış olduğumuz maddelere uyum sağlıyor olması gerekmektedir.
T.C. vatandaşı olmak,
Okul öncesi eğitimde 2014 tarihlerinde veya arasında doğmuş olmak,
İlkokul birinci sınıflarda belirli başarıya sahip olmak,
Beşinci sınıfa devam edeceklerde geçtiğimiz yılın tarihi itibariyle ortaokul veya imamhatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak,
Ortaöğretime devam edeceklerde ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,
Eğitim ve öğretim desteği alırken yıl sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak,
Resmî/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,
Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak,
ÜCRETLER CEP YAKIYOR
Bazı özel okulların 2020-2021 ücretleri şöyle:
ENKA OKULLARI
Anaokulu: 75 bin 89 TL
3. sınıf: 62 bin 60 TL.
5. sınıf: 66 bin 820 TL
6. sınıf: 67 bin 349 TL
TED RÖNESANS
Anasınıfı: 42 bin 952 TL
İlkokul: 49 bin 295 TL
Ortaokul 52 bin 265
Lise: 55 bin 507
FMV IŞIK (Nişantaşı)
Anaokulu: 43 bin 950 TL
İlköğretim: 58 bin 300 TL
Lise: 59 bin 850 TL
İTÜ GELİŞTİRME VAKFI
(Ayazağa ve Beylerbeyi Kampusu)
Anaokulu: 48 bin 900 TL
İlkokul: 60 bin 500 TL
Ortaokul: 61 bin 500 TL
Lise: 61 bin 600 TL +KDV
İSTEK ACIBADEM
Anaokulu hazırlık: 37 bin 600 TL
İlkokul: 52 bin 500 TL
Ortaokul: 57 bin 500 TL
Anadolu Lisesi: 63 bin 500 TL
Fen Lisesi 63 bin 500 TL +KDV
ST. JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
74 bin 430 TL
EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI
(30 Mayıs'a kadar geçerli peşin eğitim ücreti)
İlkokullar
1.-4. Sınıf: 60 bin TL
Ortaokullar
5.-8. Sınıf: 61 bin 500 TL
Kolej ve Fen Lisesi Hazırlık: 63 bin TL
KAYNAK: devletdestekli