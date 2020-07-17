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    • Ekonomi
    • 17.07.2020 15:14
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    • 17.07.2020 15:14
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    2020 devlet teşviği ne kadar?

    yılı teşviklerin devam edeceği söyleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının geçen dönem yapmış olduğu bu açıklamanın ardından ise lar devreye girerek teşviklerden yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuru tarihlerini belirlemiştir. Teşvik için başvuru yapacak olan öğrencilerin talepleri ise tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak. 2020 Eğitim Öğretim yılında geçen dönem olduğu gibi 74 bin den fazla öğrencinin devlet teşviklerinden yararlanabileceği ve özel okullara kayıtlarını gerçekleştirebilecekleri değerlendiriliyor.

    2020 Öğrenci okul yardım parası ne kadardır?

    Özel okul teşvik başvurusu için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Çocuklarına özel okullarda eğitim vermek isteyen binlerce veli, Milli Eğitim Bakanlığı'nın vereceği özel okul teşvik desteğini sorgulamaya başladı. Peki, özel okul teşvik başvurusu için gerekli belgeler neler olacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı teşvik başvurusu hakkında bazı bilgiler... Eğitim öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin veli veya vasileri, okul öncesi eğitim yapılan resmi veya özel okullara kayıtlarını yaptırarak bu okullardan başvuruda bulunabilir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Özel Okul Devlet Teşvikleri 2020 Henüz Kesinleşmedi

    2020 eğitim öğretim yılı teşviklerin devam edeceği söyleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının geçen dönem yapmış olduğu bu açıklamanın ardından ise özel okullar devreye girerek teşviklerden yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuru tarihlerini belirlemiştir. Teşvik için başvuru yapacak olan öğrencilerin talepleri ise MEB tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak.

    2020 Eğitim Öğretim yılında geçen dönem olduğu gibi 74 bin den fazla öğrencinin devlet teşviklerinden yararlanabileceği ve özel okullara kayıtlarını gerçekleştirebilecekleri değerlendiriliyor.

    Eğitim Alanı Kontenjan Eğitim Yılı

    Okul öncesi eğitim 6 bin öğrenci 2020 Yılı

    İlkokul 15 bin öğrenci 2020 Yılı

    Ortaokul 15 bin öğrenci 2020 Yılı

    Lise 15 bin öğrenci 2020 Yılı

    Temel Liseler 24 bin öğrenci 2020 Yılı

    Yukarıda bir tablo yardımı ile paylaşmış olduğumuz alanlarda alınacak öğrenci sayılarını siz değerli okurlarımız için değerlendirmeye aldık. Bunlar net olmayan tahmini değerlerdir. Asıl bilgi MEB'den alınabilir.

    Özel Okul Teşvik Şartları Nelerdir?

    Özel okulda eğitim almak isteyen öğrenciler için devletimiz teşvik vererek çok sayıda ailenin rahatlamasını sağlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının sunmuş olduğu teşviklerden yararlanmak isteyen öğrencilerin aşağıda paylaşmış olduğumuz maddelere uyum sağlıyor olması gerekmektedir.

    T.C. vatandaşı olmak,

    Okul öncesi eğitimde 2014 tarihlerinde veya arasında doğmuş olmak,

    İlkokul birinci sınıflarda belirli başarıya sahip olmak,

    Beşinci sınıfa devam edeceklerde geçtiğimiz yılın tarihi itibariyle ortaokul veya imamhatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak,

    Ortaöğretime devam edeceklerde ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,

    Eğitim ve öğretim desteği alırken yıl sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak,

    Resmî/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,

    Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak,

    ÜCRETLER CEP YAKIYOR

    Bazı özel okulların 2020-2021 ücretleri şöyle:

    ENKA OKULLARI

    Anaokulu: 75 bin 89 TL

    3. sınıf: 62 bin 60 TL.

    5. sınıf: 66 bin 820 TL

    6. sınıf: 67 bin 349 TL

    TED RÖNESANS

    Anasınıfı: 42 bin 952 TL

    İlkokul: 49 bin 295 TL

    Ortaokul 52 bin 265

    Lise: 55 bin 507

    FMV IŞIK (Nişantaşı)

    Anaokulu: 43 bin 950 TL

    İlköğretim: 58 bin 300 TL

    Lise: 59 bin 850 TL

    İTÜ GELİŞTİRME VAKFI

    (Ayazağa ve Beylerbeyi Kampusu)

    Anaokulu: 48 bin 900 TL

    İlkokul: 60 bin 500 TL

    Ortaokul: 61 bin 500 TL

    Lise: 61 bin 600 TL +KDV

    İSTEK ACIBADEM

    Anaokulu hazırlık: 37 bin 600 TL

    İlkokul: 52 bin 500 TL

    Ortaokul: 57 bin 500 TL

    Anadolu Lisesi: 63 bin 500 TL

    Fen Lisesi 63 bin 500 TL +KDV

    ST. JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

    74 bin 430 TL

    EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI

    (30 Mayıs'a kadar geçerli peşin eğitim ücreti)

    İlkokullar

    1.-4. Sınıf: 60 bin TL

    Ortaokullar

    5.-8. Sınıf: 61 bin 500 TL

    Kolej ve Fen Lisesi Hazırlık: 63 bin TL

    KAYNAK: devletdestekli
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