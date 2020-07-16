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    • Ekonomi
    • 16.07.2020 16:09
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    • 16.07.2020 16:12
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    duyurdu! ile ilgili yeni kampanya!

    Tenıtımını Başkan Erdoğan'ın yaptığı ve 'nin milli gururu ile ilgili 'dan yeni bir kampanya başlattı. TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında TOGG’un Gemlik’teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor.

    Yerli otomobil ile ilgili yeni kampanya!

    Türkiye'nin heyecanla beklediği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni'ne özel, "#YenilikteBenDeVarım" başlığıyla bir kampanya başlatıldı.

    Grup açıklamasına göre, kampanya kapsamında TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor.

    Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında "#YenilikteBendeVarım" etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor. Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik'teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.

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