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    • Ekonomi
    • 16.07.2020 15:15
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    • 16.07.2020 15:17
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    Son dakika: Bakan , "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

    Son dakika haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı , yerli otomobil üretimi için 'te tahsis edilen arazide inşaata başlama tarihinin 18 Temmuz olarak belirlendiğini açıkladı.

    Temelinin atılacağı tarih belli oldu

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , yerli otomobil üretimi için 'te tahsis edilen arazide inşaata başlama tarihinin 18 Temmuz olarak belirlendiğini açıkladı.

    Bakan Varank, Twitter hesabından "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) İnşaata Başlama Töreni"ne ilişkin paylaşımda bulundu.


    Paylaşımında, fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notunu düştü.

    Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni Başkan 'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

    Törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk hazır bulunacak. Temelin atılmasının ardından TOGG, yerli otomobil üretimi için Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlayacak.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Mustafa Varank, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarihi açıkladı
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