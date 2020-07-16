ŞOK 15-21 Temmuz 2020 aktüel kataloğu raflarda yerini aldı. ŞOK'ta bu hafta bakım ve yaz ürünleri dikkat çekerken özellikle Nivea Güneş Spreyi /Çocuk Güneş Sprey, Sun Çocuk Güneş Sütü ve Cire Aseptine Yüz Koruyucu Losyon ürünleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK 15 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri nelerdir? İşte haftanın indirimli ürünlerinin fiyat listesi...

ŞOK 15-21 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

120 GB 2.5'' SSD Disk

• 500 Mb okuma hızı • 400 Mb yazma hızı

• 100x70x7mm / 2.5 İnç

• Tüm Notebook ve Masaüstü bilgisayarlar ile uyumlu olup performansını üst seviyeye çıkartır

Kablosuz Şarj Cihazı

• Kablosuz şarj desteği olan tüm

telefonlar ile uyumludur

• 100x9.5 mm

Oyuncu Klavye-Mouse Set

• Tak - Çalıştır özelliği sayesinde kurulum gerektirmez

• 8 Adet Multimedya tuşu

• Ergonomik yapı ve şık tasarım

• Kaliteli tuş baskıları

• Kullanışlı ergonmomik tasarıma sahip mouse