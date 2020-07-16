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    • Ekonomi
    • 16.07.2020 15:38
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    • 16.07.2020 15:38
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    15-21 Temmuz aktüel kataloğunda onlarca indirim var! İşte ŞOK'ta haftanın indirim fırsatları

    15-21 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri dün sabah saatlerinden itibaren müşterilerin beğenisine sunuldu. Bu hafta kataloğda yer alan ürünleri merak edenler indirimleri merak ediyor. Ürünler arasında bakım, yaz ve ev ürünleri dikkat çekerken özellikle Nivea Güneş Spreyi /Çocuk Güneş Sprey, Sun Çocuk Güneş Sütü, Cire Aseptine Yüz Koruyucu Losyon, Cire Aseptine Güneş Kremi ve Rebul Parfümlü Sprey Kolonya Çeşitleri ön planda yer alıyor.

    ŞOK 15-21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı!

    ŞOK 15-21 Temmuz 2020 aktüel kataloğu raflarda yerini aldı. ŞOK'ta bu hafta bakım ve yaz ürünleri dikkat çekerken özellikle Nivea Güneş Spreyi /Çocuk Güneş Sprey, Sun Çocuk Güneş Sütü ve Cire Aseptine Yüz Koruyucu Losyon ürünleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK 15 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri nelerdir? İşte haftanın indirimli ürünlerinin fiyat listesi...

    ŞOK 15-21 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    120 GB 2.5'' SSD Disk

    • 500 Mb okuma hızı • 400 Mb yazma hızı
    • 100x70x7mm / 2.5 İnç
    • Tüm Notebook ve Masaüstü bilgisayarlar ile uyumlu olup performansını üst seviyeye çıkartır

    Kablosuz Şarj Cihazı

    • Kablosuz şarj desteği olan tüm
    telefonlar ile uyumludur
    • 100x9.5 mm

    Oyuncu Klavye-Mouse Set

    • Tak - Çalıştır özelliği sayesinde kurulum gerektirmez
    • 8 Adet Multimedya tuşu
    • Ergonomik yapı ve şık tasarım
    • Kaliteli tuş baskıları
    • Kullanışlı ergonmomik tasarıma sahip mouse

    Haberler Ekonomi ŞOK 15-21 Temmuz aktüel kataloğunda onlarca indirim var! İşte ŞOK'ta haftanın indirim fırsatları
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